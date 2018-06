Starý obloukový most ve Velkém Meziříčí se při demolici zřítil sám

„Materiál mostu byl v tak špatném stavu, že nevydržel sondáž, kterou jsme prováděli,“ vysvětlil pro portál Velkomeziříčsko stavbyvedoucí Miroslav Otruba. Demolici obloukového mostu z roku 1924 pro město zajišťuje společnost Mitrenga - stavby.



„Prokázalo se, že most byl opravdu v havarijním stavu a že jeho demolice je zcela oprávněná,“ konstatoval starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek.

Podle něho se nejednalo o mimořádnou událost, ani o vážnou nehodu. Při události se nikdo nezranil, stala se na uzavřeném staveništi.

„Pouze tím došlo k urychlení bouracích prací o den,“ dodal starosta. Práce podle něj budou postupovat dál. Firma co nejrychleji vyloví beton z říčky.

Most se sesunul v pondělí kolem 17. hodiny. Stavební firma před tím odstřihla jeden nosný oblouk. Když pracovala na druhém, most se začal hýbat.

„Na místě se firma rozhodla, že nechá most spadnout, aby nikoho neohrožoval. V podstatě se zlomil v půli a sesunul se do vody,“ popsal starosta Komínek.

Proti demolici měli výhrady místní aktivisté i památkáři

Asi dvacet metrů dlouhý most v centru Velkého Meziříčí byl uzavřen 17. května. Téměř sto let staré obloukové přemostění má do konce října nahradit most nový. Po skončení demolice začnou stavaři zakládat mikropiloty pro novou stavbu.

Proti demolici mostu s výraznými betonovými oblouky měli námitky památkáři i místní iniciativa. Krajský úřad ale bourání nezastavil, protože most není památkou ani součástí památkově chráněného území.

Podle starosty bude nový most širší a bezpečnější. Včetně úpravy okolních prostranství bude stavba radnici stát přes 20 milionů korun.

Na Vysočině věděli památkáři jen o třech takových železobetonových obloukových mostech. Most v Hořepníku je z roku 1911, další v Jimramově v roce 2013 nahradila replika. V republice je podobných mostů víc, asi nejznámější je jedním ze symbolů Špindlerova Mlýna (viz též V Meziříčí zbourají cenný obloukový most, mnoho podobných však už není).