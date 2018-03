Čeká nás hrůza. Jihlavané v okolí Brněnského mostu vyhlížejí kolaps

Dlouhá stezka je úzká cesta stoupající z údolí u říčky Jihlávky, které překlenuje právě Brněnský most, k Psychiatrické nemocnici Jihlava. Už nyní ji řada místních využívá jako zkratku, když se například chtějí vyhnout dlouhému čekání na světelné křižovatce u nákupního centra City Park. Po uzavření Brněnského mostu se Dlouhá stezka stane nejkratší cestou z jižního konce Jihlavy na sídliště Březinky.



„Bude to hrůza, co nás čeká,“ shodují se oslovení lidé, kteří v ulici žijí.

Kvůli hustšímu provozu mají obavy z toho, že se zvýší hluk a prašnost. Navíc řada z nich byla zvyklá zaparkovat svá auta přímo v ulici, pokud nemají dostatek místa na svém pozemku. A to teď také nebude možné. Po dobu uzavírky zde totiž bude platit zákaz zastavení.

„Celé to má snad jednu jedinou výhodu. Nebudu teď mýt okna. Vždycky před Velikonocemi to dělám, ale tentokrát to nemá cenu. Bude se tady určitě strašně prášit,“ směje se žena, která žije v jednom z domků ve spodní části ulice.

I ona, stejně jako ostatní obyvatelé Dlouhé stezky, čeká, jak moc se naplní prognózy a propočítané dopravní modely. Podle nich by měly ulicí projíždět zhruba čtyři tisíce aut denně. „Říkali nám to tak. Ale prý je to spíš nižší odhad.“

Rozmístěno bude téměř 250 přechodných značek

V ulici už probíhají přípravy na dobu uzavírky. V její dolní části, kde chybí chodník, je nově vyznačený koridor pro chodce. Pro snížení rychlosti zde budou navíc položeny dva příčné zpomalovací prahy.

Na křižovatce s Kosovskou ulicí, po níž povede takzvaný bypass pro dopravu ve směru na Třebíč, bude doplněné dopravní zrcadlo a vodorovné dopravní značení pro usměrnění provozu.

A podobné práce momentálně probíhají i na dalších místech města, která budou dotčená objížďkami. Vše musí být připraveno, aby se v neděli 1. dubna mohly v 9 hodin ráno všechny značky otočit a rekonstrukce mostu mohla začít. Potrvá až do listopadu.

„Svým rozsahem se značení objízdných tras pro rekonstrukci Brněnského mostu vymyká obvyklé praxi - ať už množstvím použitých dopravních značek, dopravního zařízení, či načasování prací před a během spuštění stavby. Bude rozmístěno téměř 250 různě velkých přechodných značek,“ uvedl Richard Peška ze společnosti Vyznač, která zmíněné značky instaluje.

Modernizovat most nechává Kraj Vysočina. Práce budou stát 47,7 milionu korun bez daně. Most byl postaven v roce 1956, větší opravou naposled prošel před 20 lety.