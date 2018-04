Místostarosta Meziříčí nečekaně složil funkci, důvody rezignace tají

Dnes už bývalý místostarosta svou rezignaci odmítá jakkoliv vysvětlovat. Komentovat nechtěl ani to, kdy se k tomuto kroku rozhodl. Zůstane alespoň řadovým zastupitelem.



„Bylo to víceméně dílo okamžiku. Nějaké náznaky jsme od pana Lavického měli. Ale že rezignuje teď, s tím asi nepočítal nikdo,“ reagovala Jurdová.

Letos sedmasedmdesátiletý Lavický byl přitom do vedení města zvolen teprve loni v říjnu v situaci, kdy o měsíc dříve rezignoval starosta Radovan Necid (To pravé Meziříčí). Ten svým krokem reagoval na rozpad koalice a spory o budoucí podobu Náměstí.

Odstoupivší starosta se rozešel ve zlém se třemi přeběhlíky ze svého uskupení tvořeného členy ODS a nezávislými, mezi kterými byli právě i Lavický s Jurdovou. Ze zastupitelského klubu To pravé Meziříčí a následně i z řad místního sdružení ODS pak byli vyloučeni.

Jurdová bude neuvolněná, před volbami nechce opustit práci

Dvaapadesátiletá ekonomka Jurdová nyní kývla na svoji nominaci za podmínky, že nenastoupí do uvolněné funkce. Půl roku před volbami nechce opouštět svoje zaměstnání.

„Seznamuji se s agendou na radnici. Hlavním cílem je, aby město do voleb fungovalo, přece jen by to pan starosta sám těžko zvládal,“ řekla, když si přebírala kancelář. Zda bude v příštích volbách kandidovat, teprve zvažuje.

Překvapený byl i starosta Josef Komínek (ČSSD), který připisuje Lavického rezignaci spíše zdravotním problémům s očima.

„Kdy skončí, mi předem nesdělil. Předpokládal jsem, že to nějak vysvětlí na zastupitelstvu, což se nestalo. Jestli jsou nějaké jiné důvody než zdravotní, nevím,“ reagoval Komínek. „Rozhodně to není ulehčení práce, čeká mě velká zátěž,“ podotkl starosta.