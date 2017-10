VIDEO: Arnošt, Kvido, Hugo, Erika. Žena přesně ví, kdy kdo slaví svátek

Sedmapadesátiletá novopečená rekordmanka se svým netradičním koníčkem začala už zhruba v deseti letech. „Má narozeniny v srpnu a tak koukala, která jména v jejich blízkosti slaví svátek. A zanedlouho si zapamatovala, kdy má v srpnu svátek to které jméno,“ popsal Miroslav Marek, prezident agentury Dobrý den evidující česká nej.



Postupně se zdokonalovala, přidávala další měsíce... „A pak se asi dvacet let odhodlávala k nám přijet,“ pousmál se Marek. Zahrnula i „aktualizace“ kalendáře, takže správně vyjmenuje i dny, kdy má svátek více jmen.

V Pelhřimově celý kalendář od prvního ledna do posledního prosince zvládla bez jediné chybičky i přes velkou nervozitu odříkat za 8 minut a 18 vteřin. Nikdo v Česku to dosud rychleji nezvládl.

To rozhodně nebylo vše, co Milena Šatavová předvedla. „Rekordmanka prokázala kompletní znalost českého kalendáře a křestních jmen v něm zapsaných i tím, že bez jediné chyby určila data svátků dvaceti náhodně vybraných jmen a přiřadila jména k deseti náhodně vybraným dnům, a to v čase jedné minuty a 15 vteřin,“ popsal Miroslav Marek.

Data narození známých osobností ze sebe chrlí jako počítač

A do třetice si sedmapadesátiletá žena připravila další úctyhodný počin. Pamatuje si totiž narozeniny celé plejády známých českých herců a zpěváků. Za dva a čtvrt minuty dokázala říct správné datum narození třiceti náhodně vybraných osobností.

„Paní je chrlila jako počítač,“ uznale pokyvoval hlavou Marek. Jak mu rekordmanka vysvětlila, jakmile si vybaví podobu herce, naskočí jí i datum narození. „Více problémů jí dělá přiřadit k podobě jméno herce,“ směje se prezident pelhřimovské agentury.

Milena Šatavová se do České knihy rekordů zařadí po bok dalších borců, kteří nosí v hlavě jména a čísla. V Pelhřimově před časem například evidovali muže, který sto let dozadu věděl, co bylo za den v týdnu to které datum. Společnost ji bude dělat i Michael Hák, který bez chyby odříkal 2989 číslic ve známém Ludolfově čísle (dočtete se zde).