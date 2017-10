Jihlava připravuje revoluci v linkách MHD, řidiči jí ale chybí už teď

Okružní linky B a BI byly jihlavskou specialitou. Místní na ni byli za dlouhé roky zvyklí, cestující odjinud spíše mátla. Na konci listopadu vyjedou trolejbusy na linku BI naposledy.

Jihlava totiž po dlouhých letech plánů a příprav nechala natáhnout trolejové vedení v prodloužené Vrchlického ulici - okolo nemocnice, sídla záchranky a hobbymarketu Uni Hobby - čímž si otevřela dveře k největší změně v MHD.

„Změny jsou promyšlené, vyvážené a doufám, že je veřejnost přijme pozitivně,“ pronesl Vratislav Výborný, náměstek primátora zodpovědný za dopravu.

Nové linky D a F budou vyjíždět od Domu zdraví

Od 1. prosince se tak do jihlavských ulic po dlouhých letech vrátí trolejbusová linka D, která převezme část zrušené trasy BI. Pojede od Domu zdraví ke Skalce, kolem domu kultury a pak na hlavní vlakové nádraží.

Nové trasy MHD v Jihlavě Linky A, C: beze změny Linka B: Hlavní nádraží - Březinova - Masarykovo náměstí - Sokolovna - 17. listopadu - Poliklinika - Zátopkova - Zimní - S. K. Neumanna - Na Dolech Linka D: Hlavní nádraží - Chlumova - Sokolovna - Seifertova - Poliklinika Linka E: Motorpal - Kaufland - Chlumova - Masarykovo náměstí (opačný směr Masarykovo náměstí - Dům kultury - Fritzova - Kaufland - Motorpal) Linka F: Dopravní podnik - Masarykovo náměstí - Sokolovna - Seifertova - Poliklinika Linka N: Hl. nádraží - Březinova - Mas. náměstí - Sokolovna - 17. listopadu - Poliklinika - Zátopkova - Zimní - S. K. Neumanna - Jiráskova - Mas. náměstí - Dopravní podnik - Březinova - Hl. nádraží. Linky A, B, C budou ve všední dny jezdit v intervalu 12 minut , od 18 hodin 15 minut, od 20 hodin 20 až 30 minut.

budou ve všední dny jezdit v , od 18 hodin 15 minut, od 20 hodin 20 až 30 minut. Linka E bude mít ve špičkách interval 12 minut , jinak 30 minut.

bude mít ve špičkách , jinak 30 minut. Linky D, F budou jezdit po 24 minutách (ve společném úseku v prokladu 12 minut), od 18 hodin po 30 minutách a od 20 hodin v intervalu 40 až 60 minut.

Kromě „déčka“ se v grafikonu nově objeví i trať F. Ta bude mít s linkou D společnou cestu od Domu zdraví k domu kultury. Odtud ovšem zamíří na Masarykovo náměstí a dál na Slunce.

„Cestující z této oblasti historicky požadovali k poliklinice přímé spojení bez přestupu. Stejně tak tomu bylo i v oblasti Jiřího z Poděbrad u hlavního nádraží. Proto se zvolil tento kompromis,“ poznamenal k zavedení dvou nových tras ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Josef Vilím.

Výraznějších úprav se dočkají také linky B, E a noční spoj N. Beze změn zůstanou pouze trasy A a C.

A zásahy se zatím vyhýbají i autobusovým linkám. Jediné, co se řeší, je budoucnost trasy 6, která momentálně vede z konečné Na Dolech právě přes prodlouženou Vrchlického ulici k Domu zdraví, na Masarykovo náměstí a končí u železniční stanice Jihlava-město.

Bude třeba více řidičů, dopravnímu podniku ale chybí už dnes

Nový grafikon bude v praxi znamenat, že vozy MHD najedou více kilometrů, než je tomu nyní. To znamená, že dopravnímu podniku stoupnou roční náklady.

„Je to navržené tak, že bude vyjíždět více trolejbusů a samozřejmě i více řidičů,“ potvrdil Karel Trojan z odboru dopravy jihlavského magistrátu.



Přitom už dnes má dopravní podnik nedostatek šoférů. Z potřebných 105 je pokryto jen 93 míst. Vypomáhají brigádníci. Navíc příští rok někteří ze stálých řidičů budou odcházet do důchodu.

„Nejsme v pozici, abychom si mohli říkat, zda ano, či ne. My to musíme zvládnout a určitě to zvládneme,“ je přesvědčený ředitel Vilím.

Nedostatek řidičů je celorepublikový problém. Chybí 6 až 8 tisíc profesionálních šoférů autobusů, trolejbusů, tramvají a nákladních aut. Není proto příliš pravděpodobné, že by dokázal dopravní podnik přivést dostatek nových lidí. Zátěž tak budou muset zvládnout ti stávající, kteří si už letos v létě začínali stěžovat na únavu.

Více peněz do MHD bude muset nejspíš poslat město

„Nový grafikon určitě přinese změny ve směnách. Ale teprve se budeme seznamovat s tím, jak přesně budou vypadat. Pro nás jako odbory je podstatné, aby byly dodržené potřebné přestávky a časy byly nastaveny tak, aby se vše dalo stíhat,“ pronesl řidič a zároveň předseda odborové organizace Marek Řezáč.

Vyšší náklady na provoz by měla zatím pokrýt zvýšená dotace z městské kasy. Podle výroční zprávy dopravního podniku zaplatilo loni město - na základě smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD - 62,8 milionu korun. O kolik přesně se tato suma se zavedením nových linek zvýší, není teď schopen nikdo říct.

„Je tam řada proměnných. Je zde například požadavek na to, aby senioři nad 65 let měli MHD zdarma. O tom všem se teprve budeme bavit,“ uvedl náměstek primátora Výborný.