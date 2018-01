Jihlava protáhne trať trolejbusové linky až k areálu společnosti Bosch

„Vybírali jsme ze tří variant. Jedna počítala s tím, že by trolejbus jel po Sokolovské ulici, pak zabočil na Kollárovu a dojel k hlavnímu vlakovému nádraží. Druhá byla delší, až k ulici 5. května, a tam udělat takový objezd přes Slavíčkovu a zase zpátky,“ přiblížil zvažované možnosti náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav Výborný (ČSSD).



Nakonec vyhrála třetí, nejdelší varianta. Nová trať povede z kruhového objezdu u obchodního domu Kaufland po Sokolovské ulici. Tudy se trolejbus „vyšplhá“ přes Královský vršek do Bedřichova a pak pojede po Pávovské ulici až do průmyslové zóny. Celkem bude tento úsek měřit necelých 5,5 kilometru. Mohlo by se po něm jezdit zhruba v roce 2020.

„Pořizovací náklady na provoz tratí a nových trolejbusů jsou sice vyšší, ale provozně jsou trolejbusy výhodnější než autobusová doprava,“ doplnil Vratislav Výborný další důvody pro rozšiřování trolejové sítě ve městě.

Nápad dotáhnout dráhu až do Bedřichova není v Jihlavě nový. Uvažovalo se o něm už v druhé polovině 80. let minulého století. „Z toho důvodu se tehdy do Pražského mostu uložily kabely elektrického vedení, které je vyvedeno na Královském vršku,“ přiblížil ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Josef Vilím.

Až do Antonínova Dolu by mohly jezdit trolejbusy na baterky

Kromě těchto kabelů byla pro trolejbusovou linku nachystána i konečná u tehdejších skladů Drobného zboží. Její umístění dnes však už požadavkům cestujících nevyhovuje. Ti se potřebují dostat dál, až k závodům největších zaměstnavatelů v průmyslové zóně.

A ani tam to nakonec pro trolejbusy nemusí být konečná. Radnice plánuje, že by mohly dokonce zajíždět ještě dál, až do příměstské části Antonínův Důl.

Tam už by však nejezdily „po drátech“. Uvažuje se totiž o tom, že při obnově svého vozového parku by dopravní podnik mohl nakoupit takzvané parciální trolejbusy. To jsou vozidla, jež se sice pohybují po trolejích jako běžné trolejbusy, ale zároveň mají baterii, která jim umožňuje jet určitý úsek i bez nich. Pak se znovu mohou spojit s trolejovým vedením a během jízdy z něj baterii dobít.

„Garantovaný dojezd na baterii je nyní deset až dvanáct kilometrů,“ přiblížil Vilím. Tato vzdálenost by stačila k tomu, aby vozy z průmyslové zóny dojely do Antonínova Dolu a zase zpět.

Protažení trolejí Vrchlického ulicí přineslo MHD více cestujících

Městská rada plánuje, že při budování nové trati by rovnou opravila i veřejné osvětlení v Pávovské ulici, které má už nejlepší roky za sebou.

Zda se nakonec město do náročného projektu, který má předpokládané celkové náklady okolo 130 milionů korun bez DPH, pustí, bude nyní na zastupitelích. Ti o tom budou rozhodovat na svém nejbližším zasedání, které se uskuteční v pondělí 5. února.

„Obecně elektrifikaci v městské hromadné dopravě jednoznačně podporuji. Její provoz je pak přes počáteční vyšší investici levnější. A bylo by dobré, kdyby se zkusila cesta parciálních trolejbusů,“ pronesl opoziční zastupitel a bývalý primátor Jaroslav Vymazal (ODS).

Naposledy se trolejová síť v Jihlavě, která celkem měří zhruba 15 kilometrů, rozšiřovala v loňském roce. Od prosince se jezdí po novém úseku ve Vrchlického ulici. „A zdá se, že to mělo pozitivní vliv na využití MHD. Oproti prosinci 2016 se v prosinci 2017 zvýšil počet cestujících o šest procent,“ přiblížil mluvčí magistrátu Radek Tulis.

„V tom jsme v republice unikátní, obecně mají města problém, že jim lidí v MHD ubývá,“ dodal nynější primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).