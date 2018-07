VIDEO: Ve frontě na novou slevu v MHD stáli senioři celé dopoledne

„Co se tady děje? Oni mají zavřeno nebo co?“ otázal se náhodně procházející muž lidí přešlapujících před radnicí.

„Ne, čekáme tady ve frontě,“ dostalo se mu odpovědi od jedné ze stojících žen.

„A na co?“

„Na jízdenky.“

Pondělí bylo totiž prvním dnem, kdy si lidé, kterým už bylo 65 let, mohli vyřídit slevu na jízdné v městské hromadné dopravě. Zatímco až do konce června cestovali za plnou sazbu, od července už mají nárok na zlevněné jízdné 120 korun za rok. Až dosud byla tato sleva dostupná pasažérům, kteří dosáhli 70 let.

„Věk odchodu do důchodu se dnes pohybuje kolem 65 let. A přece jenom otázka péče o starší spoluobčany nabývá čím dál víc na váze,“ zdůvodnil primátor Rudolf Chloupek, proč Jihlava sáhla k tomuto kroku.

Radnice je stoprocentním vlastníkem dopravního podniku, který ve městě zajišťuje hromadnou dopravu.

Tolik zájemců najednou vedení dopravního podniku překvapilo

A zájem seniorů je skutečně velký. Před kanceláří předprodeje jízdenek, která je právě v historické budově jihlavské radnice, se už od rána tvořila fronta. „Stojím tu asi hodinu,“ hlásila kolem deváté hodiny jedna ze zájemkyň o zvýhodněné jízdné, která se už z ulice posunula do interiéru. Tam se dvě pracovnice na přepážkách snažily odbavit příchozí co nejrychleji.

„Těší nás, že je zájem o městskou hromadnou dopravu. Děláme všechno pro to, abychom ten nápor zvládli. Musím ale přiznat, že nás to překvapilo. Nemysleli jsme si, že začátek bude tak hektický,“ prohlásil ředitel dopravního podniku Josef Vilím.

Statistiku, kolik lidí si hned v první den přišlo vyřídit levnější jízdu jihlavskými trolejbusy a autobusy, však k dispozici neměl.

Každopádně vedení dopravního podniku odhaduje, že snížená věková hranice pro zvýhodněné jízdné se bude týkat zhruba dvou tisíc pasažérů. Vychází z počtu vydaných Jihlavských karet - to jsou doklady, které lidé využívají pro elektronické jízdné nebo pro časové kupony.

„V současné chvíli máme 52 tisíc držitelů Jihlavských karet. V kategorii nad 70 let jich je šest tisíc. V rozmezí od 65 do 70 let vlastní Jihlavskou kartu přes dva tisíce občanů,“ vyčíslil Vilím.

Ztráta dopravce bude přes milion, zaplatí ji radnice

Pokud propočty vedení společnosti vyjdou, měla by se ztráta způsobená touto slevou vyšplhat do konce letošního roku na částku mírně přesahující jeden milion korun. Jihlavští zastupitelé proto už v červnu rozhodli, že dopravnímu podniku pošlou na pokrytí částku 1,18 milionu.

K tomu, aby senioři v Jihlavě mohli jezdit MHD za 120 korun ročně, si potřebují obstarat již zmíněnou Jihlavskou kartu. Dopravní podnik odmítl možnost, aby se cestující prokazovali občanským průkazem. „Kvůli GDPR vidíme problém v tom, kontrolovat lidem občanské průkazy,“ osvětlil přístup podniku Vilím.