Žďárská MHD se mění už podruhé během půl roku. A cestující si stěžují

Hlavní změny MHD ve Žďáře nad Sázavou Linka 2: Posun odjezdu z autobusového nádraží (AN) z XX:20 na XX:40, od Pilské nádrže v XX:00. Nejede do nákupního parku. Linka 3: Trasa vede přes Klafar místo původní trasy přes Žižkovu. Linka 4: Posun odjezdu z AN z XX:10 na XX:50. Jede přes Libušínskou, Žižkovu a Brodskou. Linka 5: Posun odjezdu z AN z XX:40 na XX:20, nově zajíždí do nákupního parku. Spoj jezdí nově po trase AN - náměstí - Vysočany - Klášter - Libušín - náměstí - AN. Došlo ke zrušení spojů v lichých hodinách o víkendech, kdy pojede linka číslo 6. Linka 6: Jezdí kolem pošty místo Strojírenské, následně přes Stalingrad. Doplněny nové dopolední spoje v trase AN - pošta - Stalingrad - náměstí - vodojem. Linka 8: Autobusy jezdí nově přes Brodskou, vynechají Okružní, Horní a zajíždí na vodojem. Pozn.: Platí od 1. ledna. Zdroj: www.mhdzdar.cz