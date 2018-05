Dovezli lidi na hřbitov, ale už je neodvezli. MHD v Brodě se opět mění

Velká revoluce v havlíčkobrodské MHD se uskutečnila loni v prosinci. Město nechalo překopat zažité trasy spojů a číslování linek a ve spolupráci s expertní firmou zavedlo kratší intervalové spoje, mezi nimiž bylo potřeba častěji přestupovat. Mnozí cestující dávali najevo výtky, kritizovali hlavně přestupy.

V březnu se tak jízdní řád měnil znovu. Opětovně do něho byly vráceny okružní spoje, které objíždí celé město a jimiž se cestující dostanou bez přestupů, kam potřebují. Radnice i vedení městské hromadné dopravy, kterou v Brodě provozují technické služby, avizovaly, že se bude jednat o změny jediné a poslední.

Nyní je květen a vše je jinak. Čtyři změny vstoupí v platnost druhou neděli v červnu a jedna o prvním červnovém dni. Všechny už městští radní schválili.

Hned ta první je náprava situace, kdy o víkendech odpoledne jezdí ze západní části města autobus na hřbitov, zpět už ale jiný spoj neodjíždí. „Autor jízdních řádů to zřejmě přehlédl,“ podotkl vedoucí MHD Lubomír Hepner.

V zimních měsících, kdy se brzy stmívá, o odpolední cesty na hřbitov neměli cestující zájem. A tak se na tuto chybu přišlo až na jaře. A pouze od jara do podzimu by tato vada měla zmizet. Na hřbitov bude o víkendech protažen spoj z dopravního terminálu a kolem půl šesté cestující odveze na Perknov.

Cestující už nebudou muset jít dvakrát za řidičem

Další schválenou úpravou - už od 1 .června - vyjde město vstříc cestujícím z Futaby. Podle dosud platných podmínek je cestující povinen označit jízdenku nebo zaplatit kartou při každém přestupu. Ovšem nejen, když fyzicky opustí autobus a nastoupí do jiného, ale také když jím dojede na konečnou a tím samým vozem pokračuje pod číslem jiné linky dál.

„S tím byla potíž, bylo to nedomyšlené. Cestující sedící v autobusu by museli na konečné znovu za řidičem a pak zpět na sedadlo. Téměř nikdo toto nedodržoval. Chtěli jsme takovou povinnost zrušit a v podstatě chování cestujících zlegalizovat,“ vysvětluje Hepner.

Zrušení této povinnosti uleví lidem na lince 5 z Futaby na dopravní terminál, která pak pokračuje pod číslem jiné linky dál do města a na Perknov. Nově bude systém jejich cestu brát jako jednu jízdu bez přestupu. „Byla to trochu mezera v přepravních podmínkách,“ konstatoval místostarosta Čeněk Jůzl.

Ostatní změny, které radní posvětili, byly víceméně kosmetické. Šlo o drobné časové korekce jednotlivých spojů nebo označení zastávek. „Na lince 5 budou až dosud projížděné zastávky sloužit jako zastávky na znamení,“ uvedl příklad Jůzl.

Úpravu křižovatky u Penny Marketu nepovolila policie

Technické služby toužily i po jedné úpravě trasy linky číslo 3 mezi zastávkami Reynkova a Penny Market. Autobusy tudy jezdí po severovýchodním obchvatu, na semaforech zatočí vlevo do Masarykovy ulice a na dalších světlech opět vlevo do Pražské.

V tomto směru nejsou semafory synchronizované a autobusy tu pravidelně čekají minuty na zelenou. Občas křižovatkou projedou až na druhou nebo třetí zelenou v řadě.

„Ve špičkách tady spoje nabírají pětiminutová zpoždění,“ tvrdí Hepner.

Žádal, aby byla upravena křižovatka obchvatu s ulicí ústící do něj mezi čerpací stanicí a Penny Marketem a aby byl umožněn průjezd autobusům. Městská doprava by se tak dvojím semaforům zcela vyhnula. Jenže to by musela být křižovatka, na níž je zakázáno z obchvatu odbočit vlevo, přestavěna.

„Nebylo to umožněno, proti byla policie. Důvodem bylo údajné možné zneužívání průjezdu křižovatkou pro vozy MHD i ostatními motoristy,“ konstatoval Hepner. V novém jízdním řádu tak dopravce počítá v tomto úseku s delším dojezdovým časem.

Už podruhé vedení města slibuje, že tyto úpravy budou na čas poslední. „Jsme s nastavením MHD zcela spokojeni. Kdo chce autobusy někam jet, vždy si svůj spoj rychle vybere,“ pravil Čeněk Jůzl.