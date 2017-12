Měřín zase zkouší na živý betlém. Půl roku práce, pak tisíce lidí

Je to vlastně neuvěřitelné, ale ten starý příběh stále funguje, i když je to jenom divadlo. A dokonce funguje, i když je to jenom zkouška toho divadla. Největším problémem tradiční přípravy živého betlému v Měříně je shánění zvířat a koordinace všech herců.