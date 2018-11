Sport park u Jihlavy nebude, nájemce procitl ze sna o Čeřínku a končí

Lyžování ve skiareálech na Vysočině bude dražší Zasněžování sjezdovky na Vysoké u Havlíčkova Brodu. Provozovatelé lyžařských areálů na Vysočině se intenzivně věnují přípravě na nadcházející zimní sezonu. Například Pavel Havlíček ze sjezdovky Šacberk u Jihlavy si ještě v pátek myslel, že začne o víkendu zasněžovat. „Pak se ale změnila předpověď, takže stále čekáme na mrazy,“ usmívá se. Letos v oblíbeném skiareálu investovali především do přeměny technologie zasněžování. „Nemělo by to už být tak hlučné. Navíc nový systém nám umožní vyrábět sníh i za trochu vyšší teploty,“ poznamenal s tím, že letos plánují mírné zdražení skipasů. „Ceník na novou sezonu ale ještě nemáme hotový,“ dodal Havlíček. Zdražení jízdného do deseti procent oproti předchozímu roku plánují také na sjezdovce Harusův kopec u Nového Města na Moravě. I zde podle Karla Klapače investovali do úprav areálu. O pět procent podraží také skipasy na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. „Jinak na sezonu jsme připraveni. Čekáme na déletrvající mrazy, ale ještě předtím by bylo dobré, aby zapršelo,“ dodal Jiří Pálka. Širší sortiment bodových i časových tarifů jízdného nabídnou lyžařům a snowboardistům na Křemešníku u Pelhřimova a v Lukách nad Jihlavou. „Navíc jsme investovali dva miliony do lepší technologie zasněžování,“ uvedla provozovatelka obou areálů Magda Vaňková.