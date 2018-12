Farmář, který blokuje brodský obchvat, může zarazit lyžování na Vysoké

Jeho jméno zná už každý obyvatel Havlíčkova Brodu. Farmář Miroslav Hrtús nejméně dva roky blokuje výstavbu jihovýchodního obchvatu města. Odmítl prodat část svého pozemku, nepřistoupil na nabídku státu ani města. Úřady rozhodly o vyvlastnění půdy, čemuž se Hrtús brání u soudů.

A stejný muž nyní ohrožuje provoz lyžařského areálu na Vysoké. Od původních vlastníků koupil pole o rozloze zhruba sedmi a půl hektaru mezi posledními domy ve Vysoké a lyžařskou chatou na vrcholu kopce. Podle katastrálních map však na tomto pozemku leží i podstatná část chaty a horní konec vleku s motorem.



„S bývalými vlastníky jsme měli sepsané smlouvy o pronájmu. Ovšem to, co požaduje majitel nový, je nehorázné. To jsou nekřesťanské peníze, které platit nemůžeme. Celé je to v rukou právníků našich a pana Hrtúse - snaží se najít společnou řeč,“ říká Aleš Kadlec, předseda tělovýchovné jednoty Lyžař, která se o provoz areálu stará.

Lyžařskému klubu jde o pruh pozemku dlouhý přibližně 40 metrů a široký 15 metrů pod vrchním koncem vleku a zároveň necelých 200 metrů čtverečních pod chatou. Za to chce podle Kadlece Hrtús nájemné 80 tisíc korun ročně. To je násobně víc, než Lyžař platil bývalým majitelům.

„Přitom jde o úhor. To není půda, která by se dala obhospodařovat,“ tvrdí Kadlec.

Podle něj sportovci nabízeli, že by si tyto drobné části na okrajích velkého pole odkoupili. Jenže na to vlastník nepřistoupil. „Odmítl i výměnu pozemků, kterou nabízelo město,“ podotýká předseda tělovýchovné jednoty Lyžař.

Je to odveta za vyvlastnění půdy pod chystaným obchvatem?

Sám Miroslav Hrtús nechce záležitost s pozemky na Vysoké příliš komentovat. „Připadá mi, že se chystá další poškozování mé osoby, že mě chtějí všichni lynčovat,“ mračí se. „Nechápu, proč se to vůbec řeší přes tisk,“ podotýká.

Postěžoval si, že se o něm šíří spousta lží a polopravd. A zároveň přiznal, že počínající spor může být jakousi jeho obranou proti postupu města při přípravě obchvatu.

„Přijde mi, že pozemky města mají vždy obrovskou hodnotu a pozemky moje oproti nim žádnou. Záležitost kolem Vysoké mají právníci, tak to nechme na nich,“ zdůrazňuje.

„To, že se tento pozemek dostal do rukou pana Hrtúse, situaci ohledně lyžařského areálu na Vysoké jen zkomplikovalo,“ uvědomuje si i havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Vedení radnice je s Hrtúsem takřka ve válečném stavu už několik posledních let. Jako s jediným ze zhruba stovky vlastníků půdy v trase chystaného obchvatu se nedokázalo dohodnout. Ze sporu se stala právní a soudní bitva. Nelze proto očekávat, že by si obě strany v případě Vysoké chtěly ochotně vyjít vstříc.

Podle Stejskala tento spor může vážně ohrozit budoucnost lyžování na Vysoké. „Přijde nám, že se pan Hrtús chtěl k pozemkům na Vysoké dostat, aby měl nějakou páku na město. Máme teď strach do areálu investovat, když není jisté, zda bude Lyžař moci pozemky bez problémů užívat,“ konstatuje Stejskal.

Velkolepé plány se rozplynuly, kvůli nákladům a elektřině

Už druhý rok po sobě tak město v lyžařském středisku, které se nachází zhruba pět kilometrů jihovýchodně od Brodu, nic nevylepšovalo. Letos radnice poslala TJ Lyžař jen obvyklých sto tisíc korun jako příspěvek na provoz a odpustilo jí nájem za lyžařský vlek ve výši 180 tisíc korun.

„Z Havlíčkova Brodu nešla do areálu na investice a projektovou dokumentaci ani koruna,“ potvrzuje šéf odboru rozvoje města Josef Beneš. Ačkoliv sjezdovka s vlekem neleží přímo v katastru města, Brod ji považuje za vlastní. Jezdí tam za zábavou vesměs jeho obyvatelé a za příhodných podmínek za výukou i městské školy.

Proto se na radnici už před pěti lety zrodil velkolepý plán na rozšíření areálu, jeho kompletní modernizaci a vylepšení. Díky investici za odhadovaných 100 milionů korun se měla Vysoká stát největším a nejmodernějším areálem na Vysočině. „Potenciál na to rozhodně má,“ ujišťuje od té doby místostarosta Libor Honzárek.

Tak vysoké výdaje brodští zastupitelé odmítli. Jenže i sebemenší rozvoj blokuje právě otázka pozemků. V první fázi mělo dojít alespoň k nutnému navýšení kapacity elektrického vedení a trafostanice. „To je naprostý základ všeho. Jak není silnější přívod elektřiny, nelze přemýšlet o nějakém dalším vylepšení,“ přiznal před rokem brodský starosta Jan Tecl.

Jenže loni se město nedohodlo o natažení nového vedení se všemi vlastníky. A nyní to s Miroslavem Hrtúsem nejspíš nebude jednodušší. Podobný problém brání rovněž vybudování širší silnice na vrchol a zřízení nového zpevněného parkoviště.