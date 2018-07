Lidé od Lyžaře bojují peticí za radar a pokuty, chtějí bezpečnou silnici

Místní lidé podepisovali petici a předali ji na hybrálecký obecní úřad, pod který katastrálně spadají. Dost nebezpečný je zejména příjezd ve směru od Smrčné. „Na tom horizontu je to nepřehledné, to si nebudeme nalhávat,“ říká František Týma, jeden z místních.

Poukazuje také na to, že řidiči zde často nerespektují maximální rychlost 50 kilometrů v hodině, kterou nařizuje značka. Přitom je u ní v tomto směru také upozornění na pohyb chodců podél vozovky nebo přecházejících od hostince k parkovišti.

Lidé si stěžují na nedobrou situaci už delší dobu. Nyní ale upozorňování zintenzivnilo – před krátkou dobou zde auto Týmovým přejelo psa.

Podle nich by do budoucna mohlo nastat ještě větší neštěstí. „Ti, co to tady znají, vyletí přes horizont a jedou s autem pořád devadesátkou,“ tvrdí Týmův syn Kamil.

Zároveň ještě zmiňuje problém s dopravním značením ve druhém směru od Jihlavy. „Ve stoupání od Lesnova je postupně omezená rychlost nejprve na 70 a pak na 50 km/h, ale to je pod ‚ypsilonkem‘, takže auta dojedou ke křižovatce U Lyžaře a ona ruší účinek značky. Řidiči tu můžou hned zvyšovat rychlost až na devadesátku,“ popisuje Kamil Týma.

Na vlastní náklady si musel před dům instalovat dopravní zrcadlo, aby rodina byla schopná vyjet bezpečnějším způsobem autem ven ze zahrady pod horizontem.

Jenže i tak to někdy může být riskantní. Reportér MF DNES na místě zjistil, že když ze zatáčky od Smrčné „vylétne“ auto, není to pak úplně příjemný pocit pro někoho, kdo jde okolo hlavní silnice do firmy nebo třeba od autobusové zastávky k hostinci U Lyžaře.

Překážky pro semafor

Petici projednalo 20. června hybrálecké zastupitelstvo. Jednomyslně pověřilo starostu Antonína Pokorného jednáním s krajskou správou a údržbou silnic. „Naši občané chtějí u Lyžaře bezpečně žít a přecházet,“ konstatuje první muž Hybrálce.

Se silničáři se již sešel. Navrhoval například, aby na silnici namalovali optický zpomalovací pruh. Avšak s tímto řešením nepochodil. „Oni s tím nechtějí nic mít. Že se na silnici nic dělat nebude,“ řekl Pokorný.

Dostal spíše doporučení na instalaci zpomalovacího semaforu nebo ukazatele rychlosti – že na to šoféři reagují.

„Bude ještě jednání s policejním dopravním inženýrem, tak uvidíme, jaké stanovisko zaujme on,“ poznamenal starosta Hybrálce.

Co se týká zpomalovacího semaforu, bylo by to podle Pokorného na dlouhé lokte. „Nemáme tady žádný sloup, ani žádné napojení, kde bychom vzali elektřinu,“ líčí.

A snížit rychlost ještě níž než na padesátku, to zřejmě neklapne.

Od policistů dostal starosta informaci o nehodovosti v lokalitě. „Nepřikládají tomu důraz, že by tam mělo být kvůli nehodovosti něco uděláno. Ale jak říkám, musí být vyvoláno jednání,“ pravil.

Pomohl by odklon silnice, navrhuje majitel hostince

„V lokalitě U Lyžaře provádíme silniční kontroly, kontrolujeme také, zda je zde ze strany řidičů dodržována nejvyšší dovolená rychlost jízdy. V uplynulé době jsme nezaznamenali, že by zde docházelo k porušování ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích ve zvýšené míře,“ sdělila pro MF DNES jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

A teď tedy co s tím? „Přechod pro chodce sem dát nejde, protože to není v obci. Ani nějaký zpomalovací pás,“ přemítá majitel penzionu a hostince U Lyžaře Karel Vašourek.

„Vyřešilo by se to odklonem silnice i křižovatky, která by mohla být okružní. Prostor před hospodou by pak byl spojený s parkovištěm. To je ale asi záležitost na dlouho,“ doplňuje. U lokality U Lyžaře končí hranice města Jihlavy. To tedy není na tahu s nějakými opatřeními. Přesto se MF DNES zeptala na názor náměstka primátora pro dopravu Vratislava Výborného, co by se z jeho pohledu dalo dělat?

„Dá se tam dát měřič, který upozorňuje na aktuální rychlost. Trochu to na řidiče působí,“ uvedl.

Podle něj byla vhodná situace na změny v době, kdy se dělala od Lyžaře dolů z kopce do Zborné nová silnice, která byla ve vlastnictví kraje a pak se předávala městu. „Tehdy stálo za úvahu diskutovat s vlastníky pozemků a krajskou silnici jakoby vyhnout a co nejvíc ji odstrčit od hospody – alespoň o deset metrů,“ nastínil Výborný.

„Tím by se parkoviště dostalo před hospodu, ale nebylo by součástí té komunikace, po které někteří jezdí jako blázni. To je fakt,“ řekl náměstek primátora.

Podle Kamila Týmy z lokality U Lyžaře ovšem nemá smysl instalovat ukazatel rychlosti, který zároveň nezjišťuje přestupky. „Ideálním řešením by zde byl statický radar – s pokutami,“ navrhuje.

Souhlasil by samozřejmě i s odklonem silnice. „Je to ale finančně nejnáročnější. Nevím, jaká pro toto řešení bude vůle,“ dodal Týma.

Nepřehledná situace je podle něj i u odbočky vedoucí k hornímu parkovišti krematoria. „Tam to není regulované vůbec žádným způsobem. Kolem se dá jet i devadesátkou a jsou tací, co tam takto jezdí,“ líčí Kamil Týma. Tady by už řešení bylo na jihlavském magistrátu.

„Chceme poukázat na situaci U Lyžaře, než se tady, nedej Bože, něco stane,“ varuje.

Petici podepsali všichni místní obyvatelé. Připojil se i majitel restaurace a někteří turisté, kteří do lokality U Lyžaře zavítají.

František Týma ještě poukázal na další problém – s osvětlením. „Je tu jen jedno světlo, které svítí akorát na hospodě. Nic víc zde není,“ řekl.