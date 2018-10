Protesty sousedů zabraly. Obří sklady v Jihlavě nakonec nebudou

„Našemu ateliéru se podařilo investora přesvědčit, aby od svého záměru ustoupil a přeorientoval se na jiné využití,“ avizoval hned v úvodu pondělní veřejné prezentace týkající se jihu krajského města architekt Jiří Vohralík. Podklady se svým ateliérem připravoval.

Místo toho by měl na severovýchodním svahu vrchu Větrník vzniknout multifunkční areál lehké nerušící výroby a služeb. „Ta je podle územního plánu v této lokalitě přípustná a logicky i vhodnější,“ dodal architekt.

Podařilo se již sehnat první zájemce, kteří by o pronajímatelné výrobní haly měli zájem. „Je to například výrobce oken a dveří. Jednáme i s producentem obalů,“ řekl Jiří Vohralík. Pražská společnost I. C. P. Capital Partners původně chtěla v dané lokalitě vybudovat několik velkých skladovacích hal s administrativními budovami. V plánu bylo i parkoviště pro 200 aut a pro desítku kamionů. Denně mělo do lokality zajíždět až 50 nákladních vozidel.

Obyvatelé z okolí, někteří aktivisté i členové spolku Zachraňte Sasovské údolí se začali bouřit. „Zapojili jsme se do zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí (EIA), komunikovali jsme i s magistrátem. Pro nás byl logistický areál v zóně Jihlava – jih naprosto nepřijatelný,“ potvrdil Stanislav Studnický ze spolku Zachraňte Sasovské údolí.

Takto by měly vypadat změny, které se připravují na jihu Jihlavy.

„Toto území není průmyslová zóna. Veškeré logistické areály se nacházejí na severu města. Proto jsme se rozhodli bojovat. Naštěstí se to povedlo. Je vidět, že když se lidé angažují, má to cenu,“ pravil Studnický spokojeně při odchodu z veřejného projednávání územní studie.

Lidé se obávali především velké dopravní a hlukové zátěže nákladními automobily. „Vybudování logistického centra by znamenalo denně průjezd padesáti až sta kamionů. To bylo pro nás naprosto neakceptovatelné,“ připomíná Studnický.

Aktivisté upozorňovali také na možné znehodnocení pohledů na historické centrum i na to, že velké „krabicovité“ haly budou vidět z opačného pohledu, tedy z centra města. Tyto obavy by teď s novým záměrem investora měly odpadnout. „Skladová činnost pro lehkou výrobu a služby je tam možná za dodržení podmínek zásobování, dopravy, velikosti a výšky staveb, které budou jednoznačně definovány v urbanistické studii,“ připomněl Vohralík.

Fasáda se zelení

Plánované budovy pro lehkou výrobu mají být podmíněné výškou 15 metrů. Tím podle architekta nehrozí, že by byly narušeny pohledy na historické centrum Jihlavy s jeho dominantami.

„Tato lokalita nebude vůbec z centra viditelná, a to především kvůli budově Jihlavanu a stávající zástavbě,“ vysvětlil Vohralík. Navrhovaná je také takzvaná zelená fasáda, podobně jako například u obchodního domu Citypark.

Minimalizované budou podle Jiřího Vohralíka i nároky na nákladní dopravu. Do lokality by mělo zajíždět jen pět až patnáct vozidel nákladní dopravy denně.

Projekt bude mít také svou novou studii vlivů na životní prostředí. Zajištěna má být rovněž nová hluková i hydrobiologická studie. Z podkladů bude také zřejmý zásah do krajinného rázu v lokalitě U Ráje.

Území na jihu Jihlavy, které je z jedné strany sevřené Znojemskou ulicí a z druhé obchvatem, do budoucna protne i vnitřní městský okruh. Ten má sloužit především osobní dopravě a jeho trasu bude kopírovat cyklostezka.