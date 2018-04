Pod hradem Kámen kdysi přistávaly migy, dnes tu ústav testuje svodidla

Sedlákům před výstavbou letiště řekli, aby si tam v létě ze svých polí sklidili a nic nového už nesázeli. Z parcel je vyhnala armáda a zabrala si je. První letiště tam bylo travnaté až do začátku šedesátých let. Pak vytvořili pevný povrch, jehož další obnova přišla v polovině sedmdesátých let.



„Bylo to záložní letiště, jehož zařízení bylo mobilní. Armáda se tu objevovala dvakrát až třikrát do roka, mívala tu cvičení,“ popsal Ladislav Vlach, starosta obce Věžná. V jejím katastru je plocha zhruba z poloviny. Ta druhá spadá pod sousední obec Kámen.

„Ale nepatří nám. Je to státní majetek, který spravuje Technický a zkušební ústav stavební (TZÚS),“ uvedl František Hofman, starosta obce Kámen.

Poslední letouny MiG-21 tam přistávaly v druhé polovině osmdesátých let. Mimochodem, vzletová plocha má šířku čtyřicet metrů. Dnes se tam přistávat nesmí, což pilotům signalizují kříže na ploše.

Svodidla, sloupky, nárazy. Testují zde i zahraniční firmy

Po změně režimu byly ve hře různé varianty, co s letištěm dál. Armáda už o něj neměla zájem. O plochu se zajímal kraj i okolní obce. Ministerstvo obrany nakonec předalo letiště ministerstvu průmyslu.

Nyní s tímto republikovým majetkem hospodaří státní podnik TZÚS. Zkouší se tam kupříkladu, co vydrží v dopravě kovová či betonová svodidla při nárazu osobního auta či autobusu.

„Zkoušíme i pro zahraniční výrobce,“ sdělil Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel TZÚS.

Kromě svodidel se podnik zaměřuje i třeba na sloupy osvětlení, které chtějí výrobci umístit u silnic. Firmy potřebují absolvovat zkoušky, když chtějí své výrobky nabízet na domácím trhu či je vyvážet do zemí Evropské unie. Testuje se vozidly vybavenými speciální elektronikou, během zkoušek autům běží motor.

Plochu ústav občas pronajme zemědělcům i motorkářům

Do bývalého letiště se podle ředitele průběžně investuje, nějaká jeho zásadní rekonstrukce se ale nechystá. Možné jsou krátkodobé pronájmy plochy na základě smlouvy. Pořádá se tam kupříkladu velká akce Den zemědělce, což je celostátní výstava a předvádění techniky.

„Jsou tam i různé soukromé akce. Občas tady slyšíme svištění pneumatik, jak tam jezdí auta či motorky. Bývají tam vidět i modeláři. Je to opravdu pěkná plocha,“ doplnil starosta Hofman. I návštěvníci hradu Kámen mají letiště jako na dlani, když se dívají z oken.

Když ještě areál patřil armádě, znamenalo to pro okolní obce spíš omezení než výhody. Kolem bylo ochranné pásmo, kde se nesmělo stavět nic vyššího. Když v obcích něco plánovali, měli k tomu vojáci často výhrady. Nyní má podnik TZÚS svoji pobočku na faře ve Věžné.

A dozvuky toho, že pole v padesátých letech zabrala armáda a vytvořila na nich letiště, zasáhly až do letošního roku. Vše se týká vyrovnání za sebrané pozemky. Stát nabídl majitelům vyrovnání v sedmdesátých letech, ale nijak velké. „Někteří to přijali, někteří ne,“ popsal starosta Vlach.

Třeba pozemky, na nichž působí zkušební ústav, se vypořádávaly posledních několik let ještě do letoška. „Bylo to velmi složité,“ shrnul ředitel Šafařík-Pštrosz.