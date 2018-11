Pilot „čmeláka“ letěl před pádem na svatbě moc nízko, potvrdilo vyšetřování

Stroj se zřítil na stodolu a byl ničen, pilot se těžce zranil.

„Příčinou letecké nehody bylo chybné rozhodnutí, které vedlo ke sklesání pod minimální výšku pro lety a pokračování v zatáčce nízko nad zemí, což pravděpodobně vedlo ke zhoršení schopnosti pilota včas vidět a vyhnout se nadzemnímu elektrickému vedení a mělo za následek náraz do vodičů nadzemního elektrického vedení a do země,“ píše se v závěru zprávy vyšetřovatelů.

Nehoda se stala v pátek 29. června před patnáctou hodinou. Pilot sám vyšetřovatelům přiznal, že s letounem Z-37A Čmelák ten den přelétával z Chrudimi do jižních Čech. Chtěl potěšit známého a strojem, který se běžně užívá pro zemědělské a lesnické práce, „zamávat“ svatebčanům. Obřad se v tu dobu konal na zámečku v Klokočově.

Sedmapadesátiletý pilot byl velmi zkušený, s různými stroji měl nalétáno téměř sedm tisíc hodin. Do protokolu po nehodě uvedl, že se při letu dostal do složité situace.

„Bál se pádu letadla při náklonu, a aby pádu zabránil, tak se s letadlem chtěl rychle snést k zemi. Při tom asi zachytil o dráty elektrického vedení. To, že tam mělo být vedení, se dověděl až následně z internetu a zpráv, sám si dráty elektrického vedení nevybavuje,“ píše se ve zprávě ÚZPLN.

Zraněný pilot zůstal zaklíněný v kabině, na náraz si nevzpomíná

Poté, co zavadilo o elektrické vedení ve výšce 8,15 metru, se letadlo zřítilo naplocho k zemi. Po ní ujelo asi 35 metrů a narazilo do štítu stodoly. Budovu částečně poškodilo.

Letoun samotný byl zničen. Deformovaná byla hlavně příď letounu. Trup, křídla i ocas se rozlomily na několik kusů.

Zraněný pilot zůstal zaklíněný v kabině. Na náraz si podle zprávy nevzpomíná. Ještě před příjezdem záchranářů ho vyprostili svědci a svatebčané, kteří se k místu nehody seběhli a kteří mu poskytli i první pomoc. Do nemocnice pak pilota transportoval vrtulník.

Asi padesát metrů od místa nehody opravoval majitel stodoly sekačku. Letadla letícího těsně nad stromy si okamžitě všiml. Jeho pád viděl a vyšetřovatelům popsal.

„Nad polem udělalo ve vzduchu obrat směrem na náš dům. Ale mělo už příliš malou výšku a přetrhlo elektrické vedení, které prochází nad polem. Potom se zřítilo k zemi směrem na zadní štít našeho domu,“ popsal vyšetřovatelům.

Podle jedné ze svatebčanek byl přelet pilota nad zámečkem předem domluven. Jenže jen pár chvil po něm náhle slyšela poklesnout otáčky motoru a dvě rány. Když přiběhli s dalšími lidmi k místu nehody, viděli letadlo naražené na stodole a zraněného pilota.

Dělat takovou atrakci není možné, zdůraznil vedoucí inspekce

Majitel domu přinesl žebřík a svědci společně pilota vyprostili. Odnesli ho o kousek dál na pole a lékaři, kteří mezi svatebčany byli, mu poskytli první pomoc.

„Pilot byl při vědomí, komunikoval, ale svědek nerozuměl tomu, co říkal,“ uvádí zpráva vyšetřovatelů.

Její závěr jen potvrdil to, co se už krátce po nehodě odborníci domnívali. Podle českých předpisů nesmí letadlo letět níž než 150 metrů nad zemským povrchem. Práškovací letadla mají výjimku. Tu ale mohou uplatnit jen v případě, pokud vykonávají specifickou činnost, pro niž jsou určena. A to se nad Klokočovem nestalo.

„Dělat takovým způsobem atrakci při svatbě není možné. To žádný úřad nepovolí právě proto, aby to neskončilo tak, jak to skončilo. To prostě nejde,“ říkal už na počátku července vedoucí letového oddělení ÚZPLN Josef Bejdák.

Zda pilotovi letadla, které patří společnosti Agroair sídlící na letišti v Chrudimi, hrozí nějaký další postih, dosud není jasné. Případem se totiž po své linii zabývá i policie. A ta ještě vyšetřování neuzavřela. „Případ nadále prověřujeme,“ vzkázala bez dalších podrobností policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

