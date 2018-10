Dva roky byla přehrada Markovka bez vody. Lesy ji opravují až teď

„Obnova čeká vtokový a výpustný objekt a bezpečnostní přeliv nádrže,“ popsala Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR.

„Odstraníme nánosy z retenčního (zadržovacího, pozn. red.) prostoru nádrže a prodloužíme životnost funkčních objektů, které jsou značně poškozené nebo úplně nefunkční,“ uvedl Pavel Hopjan, který je v podniku Lesy ČR vedoucím správy toků pro oblast povodí Dyje.

Místní jsou nespokojení, příprava opravy trvá podle nich příliš dlouho. Nádrž je vypuštěná už celé dva roky.

„Myslíme si, že v tomto období sucha by měla být ta stavba co nejdříve funkční. Když je bez vody, má to vliv na mikroklima v regionu,“ řekl Otakar Maštera, místostarosta Kožichovic, které jsou vypuštěním nádrže nejvíce dotčeny.

Přehrada Markovka byla coby zadržovací nádrž vybudována na konci osmdesátých let jako jedna ze staveb souvisejících s budováním jaderné elektrárny Dukovany.

V tomto případě šlo o narovnání jedné z klíčových silnic od Třebíče k jaderné elektrárně. Původně silnice vedla v tomto místě přes Kožichovice, kde překonávala údolí potoka Markovky.

Nánosy na dně nádrže jsou kontaminovány těžkými kovy

Od dokončení malá přehrada Markovka slouží jako oblíbený revír rybářů z Třebíče, v létě ke koupání i jako místo dostaveníček třebíčských otužilců. V zimě byla oblíbenou plochou pro bruslaře.

„V okolí jiný rybník s takovou možností rekreačního využití není. V Kožichovicích na návsi máme jen malý rybník, který se na koupání nevyužívá,“ řekl Maštera.

Největší náklady - čtrnáct milionů korun - si při rekonstrukci vyžádá oprava bezpečnostního přelivu, deset milionů bude stát obnova vtokového objektu. „Poprvé byla nádrž vypuštěna proto, aby se zjistilo, proč nejde hýbat se šoupaty výpusti. Ukázalo se, že lana od šoupat jsou urezlá a také samo šoupě je zarezlé a zanesené sedimentem,“ popsal Maštera.

Kožichovičtí by si přáli, aby byla nádrž při rekonstrukci odbahněna. K tomu ale dojde jen zčásti. „Při rozborech se ukázalo, že nánosy na dně jsou kontaminovány těžkými kovy, takže jejich uložení na skládky by bylo drahé. Proto se bude likvidovat jen asi 2 000 kubíků sedimentů u paty hráze a zbytek zůstane. Jsou tam splaveniny z okolních polí, které objem Markovky zmenšují,“ podotkl Maštera.

Kožichovice si vymínily, že před opravami bude vybudována náhradní cesta, aby přes obec k hrázi nejezdila těžká technika.