Pestrý porost kalamitě odolá, zjistili experti v ukázkovém lese na Žďársku

S kalamitou bojují i Poláci. Žďársko na ně udělalo dojem Na mezinárodním semináři se na Medlově sešla více než stovka vlastníků, správců a lesních odborníků. Načerpat zkušenosti přijel také Polák Daniel Lemke. „Ekologické principy mě vždycky zajímaly. Loni v srpnu u nás byla obrovská kalamita, 40 tisíc hektarů lesa se úplně položilo v naší oblasti v okolí Gdaňsku. Během jedné hodiny padlo kolem 10 milionů kubíků dřeva, hlavně borovice, ale i smrky,“ popisuje regionální ředitel polských státních lesů. „Nyní už jsme na takové úrovni, že jsme kalamitu zpracovali a uvažujeme, co budeme dělat dál. Jsem tu, abych se podíval, jak naši jižní sousedé uvažují. Tady jsou jiné, spíše horské podmínky, ale porosty a principy jsou podobné,“ míní Lemke. Lituje toho, že lesníci mezi sebou málo spolupracují. To by se podle něj mělo změnit. I proto chce doma založit pobočku hnutí Pro Silva. „My s kůrovcem bojujeme od 30. let, zastoupení smrku bylo u nás přes 20 procent, dnes jsou to tři procenta. V severním Polsku už jsou porosty po přestavbě,“ dodává a odkazuje na rčení, že Poláci jsou moudří až poté, co přijde škoda. „To, co vidím na Kocandě, na mě udělalo velký dojem. Daří se, aby kalamita neudělala takovou škodu. Porosty jsou tady celkem zdravé,“ hodnotí Daniel Lemke stav lesů ve Žďárských vrších.