Katastrofa, apokalypsa. Z řádění kůrovce na Vysočině viní lesníci vládu

Co odborníci říkají o současné kůrovcové kalamitě? „Je to zdvižený prst. Kůrovce známe dobře, bohužel státní lesy mají špatný systém. Vše je na objednávku. Objednat dřevorubce, odvoz, jen úřadují. Kůrovec přitom musí být potlačen v zárodku. Jak ukáže hajný, musí druhý den nastoupit dřevorubec s pilou. Také se musíme starat o to, aby voda byla v lese a v krajině. Nejen lesáci, ale i zemědělci. Poukazujeme na velké lány, ale ono se v tom pokračuje. Mizí ornice, mokřady, nebudujeme další přehrady, neobnovujeme mnoho rybníků. Všichni křičí, že je sucho, ale nic jsme proti tomu 20 let neudělali. Když se projdete po lese, vidíte, že břízy ztrácí listí, buky či javory jsou zaschlé, to není jen problém smrku.“

- Ladislav Slonek, bývalý děkan Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně „Je to historická kalamita a katastrofa. Kůrovec se dostal na místa, která tři generace našich lidí nepamatují. Jsem rozzlobený. Sucho je akcelerátor, ale příčinou je lidská blbost a neschopnost českého státu. Lesní zákon nebyl vymyšlen na podporu lesnictví, je to výsledek lobbistických tlaků. Potřebujeme, aby všichni aktéři počínaje státem v lese rychle pracovali tak, aby se napadené dřevo dostalo co nejdříve z lesa, a zachránili jsme tak jeho životaschopnost. Pevně věřím, že vláda přijde s potřebnou pomocí na ochranu přírodního bohatství, jako se to děje například v Bavorsku už od jara.“ - Constantin Kinský, největší soukromý vlastník lesů na Vysočině „Na Vysočině už dávno přesáhlo řešení aktuálního problému s kůrovcem možnosti kraje. Hrozí absolutní rozpad lesního hospodářství. Nemluvím o desítkách let, ale o současnosti. Odhadujeme, že likvidace kůrovcové kalamity jen v kraji přijde na pět miliard korun, odhadem odborníků desetkrát více na území celé České republiky. Vláda by měla začít hledat rezervy, z nichž budeme moci vlastníkům lesů hradit náklady na odtěžení i na novou výsadbu a péči o les. Tento problém přestal být záležitostí pouze vlastníků lesů. Čelem se k němu musí postavit vláda.“ - Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina