Zoufalé obce se předhánějí s benefity pro lékaře, ti se přesto nehrnou

Týká se to praktických lékařů, jejich kolegů pro děti a dorost a stomatologů. Stávající lékaři stárnou a pomalu odcházejí do penze, ale náhrada za ně nepřichází. Vesnice a města, která přišla o své lékaře, se proto předhánějí s nabídkami. Většinou marně.



Například v Košeticích hledají stomatologa už rok. Obec oslovila různé organizace a úřady s žádostí o pomoc.

„Psali jsme panu ministrovi, na kraj, na komoru, zdravotní pojišťovně a snažili se dopídit toho, kdo převezme 800 pacientů. Všichni nás posílali lidově řečeno od slepičky ke kohoutkovi a obráceně. Zubaři zkrátka nejsou,“ uvedla letos na jaře pro MF DNES starostka obce Blanka Veletová.

Naději proto upírala k dotačnímu projektu ministerstva zdravotnictví, jehož cílem mělo být zajištění rovnoměrného rozmístění stomatologické péče v menších městech a na odlehlejších místech.

„Bohužel nikdo z lékařů na to nereagoval, takže jsme stále bez zubaře. Lidé si našli stomatologa i mimo region. Hodně jich jezdí například do Benešova, který je ve Středočeském kraji,“ popsala aktuální situaci.



Zájemce dostane každý měsíc 10 tisíc navíc od Kraje Vysočina

To ve Zhoři u Jihlavy hledají marně už přes půl roku lékaře dva, všeobecného a dětského. „Kritická situace nastala, když v blízké Kamenici odešla dětská paní doktorka do důchodu. Oslovili jsme hejtmana, ten nám řekl, že se o problémech ví a pracuje se na nich. Lékaři, který by k nám chtěl jít, jsme nabídli i stavební parcelu. Odezva není žádná. Víc pro to udělat nemohu,“ krčí rameny zhořský starosta Vladimír Čížek.

Které obce hledají lékaře Dolní Rožínka - zubní lékař

Habry - zubní lékař

Jemnice - dva všeobecní praktičtí lékaři pro dospělé

Jimramov - zubní lékař

Kamenice - praktický lékař pro děti a dorost

Luka nad Jihlavou - praktický lékař pro děti a dorost

Okrouhlice - všeobecný praktický lékař pro dospělé

Opatov - zubní lékař

Polná - odborní lékaři: internista, kožní lékař, urolog, specialista ORL

Věcov - všeobecný praktický lékař pro dospělé, zubní lékař

Zhoř - všeobecný praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost Zdroj: krajský úřad



Krajští zastupitelé minulý týden odsouhlasili, že hejtmanství podpoří vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů finanční motivací. Podmínkou je setrvat poté jako lékař pět let na Vysočině. Zavázat lékaře k práci v konkrétní obci však není v možnostech kraje.

„Každý z lékařů, který se zúčastní specializovaného vzdělávání v akreditovaném pracovišti, a přijme tuto nabídku, dostane každý měsíc deset tisíc korun po dobu, kterou se bude vzdělávat. U praktických lékařů to jsou tři roky, u pediatrů 4,5 roku. Jeho povinností bude přeposlat pět tisíc korun akreditovanému pracovišti, kde bude vzděláván. Na Vysočině je těchto pracovišť hned několik,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný.



Krajský web se začíná plnit požadavky a nabídkou obcí

Kraj si od této podpory slibuje i větší zájem akreditovaných pracovišť o získávání dalších praktických lékařů. Pro rok 2019 vyčlenilo hejtmanství na tento účel čtyři miliony korun.

„Ještě ve chvíli, kdy jsme neměli materiál schválený, jsme evidovali několik žádostí. Z toho je patrné, že to je dobře zacílené. Materiál vznikl po mnoha jednáních a diskusích s praktickými lékaři. Můžeme si představit, že by ta částka mohla být vyšší. Ale tohle je jenom doplněk k podpoře, kterou ministerstvo zdravotnictví dělá systémově,“ poznamenal Novotný.

Dalším krokem Kraje Vysočina bylo souhrnné zveřejnění nabídek volných míst pro lékaře primární péče na Vysočině, a to na krajském webu.

„Všichni starostové o tom byli informováni a postupně se tato webová stránka naplňuje nabídkami a požadavky jednotlivých obcí a měst na lékaře. Uvedeny tam jsou možnosti nájmů, vybavení ordinací a dalších požitků, které tam ten praktický lékař může mít,“ dodal náměstek hejtmana.

Na platy sester poskytne ministerstvo až milion a čtvrt ročně

Podpořit zlepšení dostupnosti zdravotní péče v regionech, kde se s nedostatkem lékařů potýkají, chce i ministerstvo zdravotnictví. Například fiormou dotačních programů.

„Jeden byl vypsán pro praktické lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb, na který je každoročně vyčleněno zhruba pět milionů korun. Praktičtí lékaři mohou žádat o dotaci ve výši 500 tisíc korun na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace,“ upozornila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Ministerstvo vypsalo i další dotační program pro zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb.



„Stomatologové mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek až do výše 1,2 milionu korun na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky,“ dodala mluvčí Štěpanyová s tím, že ministerstvo na tento program vyčlení přes sto milionů korun.