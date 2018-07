Laskavá parodie na Hobita. V Ledči se řezali Vandalf i Notorin

Vandalf Hnědý místo Gandalfa Šedého. Notorin Pivéza, který nahradil Thorina Pavézu. Nebo armáda norků namísto vojsk orků. To je jen výběr z postav, které na scénu přivedli organizátoři Řežby pěti armád.



Tamní setkání šermířů patří už patnáct let k největším na Vysočině. A jak už jména naznačují, také k těm nejuvolněnějším. „Dneska už se skoro všechny bitvy dělají jako living history. Všechno musí být přesně, jak bylo dřív, ruční stehy a všechno. My nejsme tak prudérní, bereme i ‚keckaře‘, kteří nejsou úplně přesně stylově oblečení. Tady se může každý vyřádit,“ usmívá se Martin Kaktus Doležal.

Právě on je autorem letošního scénáře, který se volně inspiroval třetím dílem filmového Hobita, který byl natočený podle stejnojmenné knihy anglického spisovatele J.R.R. Tolkiena. A při jeho psaní se Doležal pořádně vyřádil.

Namísto Bilba Pytlíka, který je hlavní postavou knihy, přivedl na scénu tvora jménem Pilbych Pivík. Skřety z Furie (původně z Morie) pak na bitevním poli u Ledče nevedl do boje Azog Znesvětitel ale Amok Zesměšnitel, jenž řídil armády pomocí vlajek.

Trsalíci a shořelý hulifant

Zhruba tisícovka bavících se diváků bez problémů přijala i to, že z trpaslíků se stali trsalíci nebo že vojska lidí se musela vypořádat s mocnou zbraní nepřátel – hulifantem (v originále olifantem). Tento obří slon dštící kouř nakonec po zásahu dělostřelectva shořel.

Kdo však navštěvuje šermířské představení u Ledče pravidelně, toho nemohlo nic takového překvapit. „Každý rok se snažíme vymyslet nějakou srandu. A letos došlo na tohle,“ uvedla další z organizátorek Alena Burgerová.

„Vybrané téma se snažíme pojmout vždy vtipně, parodicky. Loni to byl Asterix a Obelix, rok předtím Kladivo na čarodějnice. Mělo by to prostě bavit šermíře a zároveň to musí být poutavé pro diváky,“ doplňuje ji Doležal.

A záměr se zřejmě daří. V sobotu se bojovalo už popatnácté a zájem diváků i šermířů nejen že trvá, ale postupem let i roste. Účastníci bitvy, kteří pocházeli z celé republiky, se na místo sjížděli už týden před začátkem. Pomáhali stavět kulisy a chystat celou scenérii, aby vše bez problémů klaplo.

„Akce je to rok od roku větší. Přibývá účinkujících i diváků. Nemáme už ale tolik financí a energie, abychom to posouvali ještě někam dál,“ podotkl Doležal.