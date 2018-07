Kůrovce začali na Vysočině hubit plynem, ve hře jsou i mokré sklady

Škůdce útočí poblíž nádraží Ten pozemek slouží ke skladování dřeva už řadu let. Ovšem až v posledních týdnech začalo skladiště nedaleko nádraží v Telči budit pozornost. Kvůli kůrovcové kalamitě, s níž se musí vypořádat nejen Kraj Vysočina, ale prakticky celé Česko, se jím začalo město zabývat. Popud k tomu dal telčský zastupitel Jiří Remeš, který své kolegy upozornil na to, že se na pozemek naváží dřevo napadené kůrovcem. „Je to dřevo, které je vytěžené v lese právě z tohoto důvodu,“ potvrzuje Remeš, že si je jistý tím, že jde o poškozený materiál. Problém je však v tom, že přemnožení zmíněného škůdce výrazně zvýšilo množství vytěženého dřeva. Tím pádem vzniká pro lesáky na trhu nepříznivá situace. Zpracovatelé dřeva jsou dostatečně zásobení a další materiál nekupují. Ten se pak hromadí ve skladištích, jako je to nedaleko telčského nádraží. Jenže nedaleko této plochy není pouze dopravní uzel, ale jsou tam také lesy, jež patří do majetku města. „Proto jsem chtěl, aby se s tím něco udělalo. Kůrovec ze skladiště může přelétnout do našich lesů,“ upozorňuje Remeš. Problém je však v tom, že plocha je soukromá. Patří společnosti Starkon, která ji pronajímá. Vytěžené dřevo sem vozí společnost Uniles. Navíc nejde o lesní pozemek, tudíž se na něj nevztahuje lesní zákon. Město se proto se společností pokusilo domluvit, zda by přelétávání škůdce do blízkých lesů nezabránil. „Na základě jednání firma instalovala na místě deset mobilních lapačů,“ uvedl místostarosta Telče Pavel Komín. Ostatně Telč ve svých lesích s kůrovcem bojuje už tak. Podle Komínova vyjádření Lesní družstvo Borovná, jež se o lesy stará, musí kvůli škůdci těžit téměř trojnásobek dřeva, než bylo původně v plánu. „Není to veselá situace. Ale když se podívám do Dačic, které jsou od nás jen deset kilometrů, nejsme na tom ještě tak špatně,“ nachází místostarosta alespoň nějaká pozitiva. (jif)