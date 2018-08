VIDEO: Krokodýlí slečna Nessie má hlad. Rozevírá čelisti a vrhá se po mase

Chovatelka obezřetně vstupuje do expozice ke krokodýlům siamským. V jedné ruce drží kyblík se žrádlem, ve druhé třímá dřevěnou hůl, kterou poklepává na hranu bazénu.

Právě totiž nastává čas krmení a Nessie se vrhá po prvním kousku masa, který jí chovatelka hází do vody bazénku. Celý akt má v Zoo Jihlava početné publikum. „Podívej, ta po tom mase jde jako naše Žofka,“ směje se tatínek malého caparta.

Zoo Jihlava zavedla od letošních letních prázdnin komentované krmení krokodýlů v Tropickém pavilonu.

„Přišlo mi to jako dobrý nápad hlavně z toho důvodu, že krokodýli jsou pro návštěvníky velmi zajímavá zvířata. Lidé se nás ale ptají, jestli jsou vůbec živí, zda nejsou vycpaní, protože je často vidí jenom nehybně ležet. My jim tímto ukážeme, jak moc jsou živí, a zároveň je to příležitost sdělit jim i něco zajímavého z krokodýlího života,“ vysvětluje ředitel zoologické zahrady Jan Vašák. Veřejné krmení je k vidění pouze v pondělí, vždy od 11.00.

A do bazénku letí další porce masa. Nessie opět lačně rozevírá své zubaté čelisti, chlamst – a hltá syrového pstruha.

Kdo by ovšem čekal, že voda v bazénku bude po vhození masa doslova „vařit“ tak, jak to známe z dokumentárních filmů, může být malinko zklamán...

„Krokodýl siamský je žihadlo mezi krokodýly. Nicméně, aby voda vařila, to bychom je museli nechávat mnohem déle hladovět. Možná kdyby tam byl samec, bylo by to akčnější. Ale je to i o individuální povaze krokodýla,“ přemítá mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.

Chovatelka si prostřednictvím poklepávání dřevěné tyče vodí mladou krokodýlí samici po celém bazénku z jednoho rohu do druhého.

„Krokodýl reaguje na pohyb. Hůlka je důležitá i z toho důvodu, že je potřeba mít takzvaně prodlouženou ruku. Krokodýla si chovatel poklepem navádí na místo, kde ho potřebuje mít. Zároveň chceme, aby se rozhýbal a potravu si zasloužil podobně jako na lovu v divoké přírodě,“ vysvětluje.

Krokodýlí potravu v jihlavské zoo tvoří především ryby, hlavně pstruzi. Na doplnění jídelníčku dostávají i myši. Občas si podle Maláče sami uloví některou z rybek, které s nimi sdílí společný prostor bazénu.

„Většina lidí si myslí, že krokodýl je velký žrout. To platí spíš u mláďat, která rychle rostou. Sní zpravidla i čtvrtinu své váhy. U dospělých krokodýlů se růst zpomaluje a tím je i množství potravy menší. Například naše Nessie měří 2,5 metru a sní čtyři až pět pstruhů jednou týdně,“ poznamenal.

Po jídle následuje týdenní až třítýdenní půst

Po jídle pak následuje týden až tři týdny trvající půst. Z toho důvodu se koná komentované krmení pokaždé u jiného krokodýla. Jihlavská zoologická zahrada jich nyní chová pět. Dvě samice krokodýla siamského, pár krokodýlů čelnatých a samici aligátora čínského.

U krokodýlů se pravidelně střídají dvě chovatelky. „Obě ženy krokodýli poznají, a dokonce ví, kdy jim nesou potravu a kdy se bude jen uklízet,“ připomíná Maláč s tím, že krokodýli jsou velmi inteligentní a není na místě je podceňovat a brát jako hloupá zvířata. „Z plazů mají největší mozek a intelektuální potenciál. Ale nedávají to na sobě moc znát. Klamou tělem,“ usmívá se.

Párkrát už chovatele také převezli. „Minimálně v tom, že se během třech měsíců od jejich příchodu naučili přelézat dva a půl metru vysoký plot, který je odděloval od jiného druhu krokodýlů,“ vzpomíná Maláč na příhodu.

Navíc Nessie se projevuje jako malá uzurpátorka. „Museli jsme ji oddělit od její sestry. Projevovala se vůči ní agresivně a hrozilo, že dojde k poranění,“ vysvětluje mluvčí zahrady s tím, že ve volné přírodě žijí tato zvířata většinou samotářsky nebo v rozvolněných skupinách.