Lidé upozornili na nebezpečné křižovatky, policie navrhla zákaz odbočení

Po hlavním tahu I/38 zhruba dva kilometry za okrajem Havlíčkova Brodu projede podle posledního sčítání dopravy až deset tisíc aut denně. Podél silnice leží tři zmíněné místní části, do nichž vedou odbočky. Právě proto tato místa pokládá policie za velice riziková.

„Patří mezi úseky, kde je velmi silný provoz, a to zejména kamionové dopravy, takže zde dochází k častým dopravním nehodám a rizikovým situacím,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Její kolegové z krajského ředitelství proto navrhli několik úprav křižovatek. Jenže zatímco zdejší obyvatelé žádají vybudování odbočovacích pruhů, policie přichází s úplným opakem, se zákazem odbočení.

„Opatření, která policie navrhuje, zaprvé nic neřeší a zadruhé budou ve finále pro lidi, kteří tu bydlí, ještě horší, protože jim zkomplikují cestu,“ říká předsedkyně osadního výboru ve Svatém Kříži Ilona Heijting.

Změny se mají týkat hlavně první křižovatky při cestě od Jihlavy

Pokud řidiči přijíždějí od Jihlavy, projedou u Svatého Kříže postupně třemi křižovatkami. První je čtyřramenná a leží na rovném úseku silnice pod kopcem, kde je povoleno předjíždění. Doprava se odbočuje na Mendlovu Ves, doleva do Svatého Kříže. Právě tohoto křížení se mají týkat největší změny.

„Riziko je tam, když auta z hlavní silnice odbočují vlevo. Často se stává, že řidič, který jede po silnici stejným směrem, za odbočujícím vozidlem nedokáže včas zareagovat a do zpomalujícího či stojícího vozu zezadu narazí,“ popsala Čírtková.

Policie proto na tomto křížení navrhuje zakázat při cestě od Jihlavy odbočení vlevo do Svatého Kříže. „Ve směru od Havlíčkova Brodu bude umístěna dopravní značka doporučená rychlost 70 kilometrů v hodině a dopravní značka upozorňující na vozidla odbočující vlevo,“ dodala policejní mluvčí.

Od Brodu se do Mendlovy Vsi řidiči jednoduše nedostanou

Zároveň upozornila, že do budoucna bude policie požadovat i zákaz odbočení vlevo z opačného směru, tedy od Brodu do Mendlovy Vsi. Do osady ale jiná cesta nevede, a kdo by tam od Brodu chtěl jet a neporušit předpisy, musel by buď do Svatého Kříže a přejet hlavní silnici rovně, nebo pokračovat dále na Jihlavu, otočit se a vrátit se. Do Mendlovy Vsi by pak odbočoval vpravo.

„To je naprostý nesmysl,“ kroutí hlavou Ilona Heijting. „A ani odbočení z hlavní silnice vpravo do Mendlovy Vsi není jen tak. Odbočka je velice úzká a ostrá. Vozy si tam musí najet až doprostřed hlavní silnice. To není o nic bezpečnější než odbočení vlevo,“ přidává předsedkyně osadního výboru.

Druhá křižovatka ve směru od Jihlavy je uprostřed Svatého Kříže, poblíž autobusové zastávky. „Na hlavní silnici někdo i v křižovatce namaloval plnou čáru, bývala tam přerušovaná. Odbočit od Jihlavy vlevo tak asi nejde,“ podotkla Heijting. O této křižovatce však policie nehovoří.

Beze změny má zůstat jen křížení, na které si lidé stěžují nejvíc

Beze změny by měla zůstat křižovatka nejblíže k Brodu. Na jednu stranu se tu odbočuje do Svatého Kříže, na druhou do Ovčína. Tuto křižovatku místní označují za špatnou.

„Není tam pořádně vidět, křižovatka leží hned za horizontem. V tom místě je sedmdesátka, ale tou jede málokdo. Protože slouží jako odbočka pro další vsi, jako je Suchá, Lípa, Okrouhlička, Petrkov, je zde silný provoz a ve špičkách se na vedlejší čeká v koloně i několik minut,“ popisuje Ilona Heijting.



Na základě podnětu policie nechalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypracovat takzvanou bezpečnostní inspekci. Ta by měla na základě podrobných zkoumání navrhnout možnosti úpravy křižovatek. Dokončena má být v řádu dnů.

Jak ale upozorňuje ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová, s velkými úpravami se prozatím moc nepočítá. „Bezpečnostní inspekce musí dát k úpravám opravdu vážný důvod. Jinak bychom jen přestavovali křižovatky, protože na každé se dá nedostatek nalézt,“ uvedla Tesařová.

Ředitelství silnic a dálnic na Vysočině momentálně plánuje upravit pouze dvě rizikové křižovatky. Obě se nacházejí na silnici I/38.

K vybudování odbočovacích pruhů u Zvěrkovic poblíž Moravských Budějovic se ŘSD odhodlalo teprve poté, co na ní zemřeli tři lidé.

A z Kasárenské křižovatky, jinak také „křižovatky smrti“, kde se na křížení dvou silnic první třídy stalo mnoho vážných nehod, má být kruhový objezd.