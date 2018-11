V Ledči zrušili řidičský rébus, zmatečná křižovatka je teď přehlednější

„Křižovatka je pěkná, všechny vozy se tam vejdou a vytočí, řidiči vědí, jak mají jet. Je tam nový rovnější povrch, netvoří se tam díky kanalizaci po deštích louže,“ pochvaluje si investici za dvanáct milionů korun ledečský starosta Zdeněk Tůma.



V nové podobě má křižovatka za sebou zhruba tři týdny provozu. Otevřela se počátkem listopadu. „Od té doby jsme tu neregistrovali ani jeden dopravní problém,“ podotkl Tůma.



Právě nejistota řidičů, z nichž mnozí raději křížením ulice Hrnčíře, Husova náměstí a Tyršova nábřeží projížděli krokem, byla důvodem přeměny křižovatky. Oříškem byla zejména pro přespolní, kteří to v Ledči až tolik neznali.

„Teď je to mnohem lepší. Ona ta křižovatka vlastně vypadá stejně, ale stačilo vylepšit nájezdy a zúžit ji,“ říkal v pondělí dopoledne řidič Jaroslav Brendl.

„Nevadila mi ani předtím. Ale je fakt, že takhle vypadá líp a je přehlednější. Pomáhá i vodorovné značení, takže řidič ví, kde má zastavit a dát přednost,“ doplnil ho šofér Pavel Kučera.

Kruhový objezd nechtěla většina obyvatel ani radnice

Nepříjemná je křižovatka díky svému neobvyklému tvaru. Vypadá jako křížení uprostřed osmičky, hlavní silnice se v ní klikatí. Před úpravou mnoho řidičů, ačkoliv se mohli orientovat podle dodatkové tabulky před křižovatkou, tápalo. Je to jedna čtyřramenná křižovatka? Nebo dvě křižovatky ve tvaru písmene „T“ těsně vedle sebe?

„Křižovatka nebyla nebezpečná. Nikdy se na ní nestala vážná nehoda, maximálně pár drobných ťukanců, nebo někdo odřel zaparkovaná auta,“ tvrdí ledečský starosta Zdeněk Tůma. „Řidiči nevěděli, kam se na křižovatce řadit a jak si najíždět,“ dodal.



„No, podle mě je to skoro stejné. Měli tady udělat kruhový objezd, ten by byl naprosto bez problémů. Každý ho zná. I když je to mnohem lepší, je křižovatka i nadále trochu zvláštní,“ poznamenal další z řidičů parkujících v pondělí ráno před Billou.

Vybudovat zde kruhový objezd bylo před třemi roky ve hře. Jenže většina řidičů při hlasování volila křížení klasické. A proti objezdu se postavila i radnice.

„Okružní křižovatky jsou sice bezpečnější a přehlednější, ale ne vždy se do nich vejdou větší nákladní automobily a autobusy. Najíždějí na obrubníky a ničí je,“ obával se starosta Tůma. Právě nákladní auta i autobusy tudy jezdí na přilehlé autobusové nádraží a do průmyslové zóny velmi často.

Na městských parkovištích v centru města platí jedna karta

Během rekonstrukce křižovatky byly opraveny chodníky a komunikace, vybudována byla nová dešťová kanalizace, provedena rekonstrukce stávající splaškové kanalizace a také rekonstrukce veřejného osvětlení.

Zároveň s tím nechala radnice upravit přilehlý parčík i parkovací místa. „Do konce roku chceme osadit nový mobiliář včetně pítka. Sadové úpravy parku a okolí jsou plánovány na jaro příštího roku,“ vzkázal Zdeněk Tůma.

S otevřením parkovacích míst poblíž nově upravené křižovatky začal zároveň městský úřad přijímat žádosti o vydání parkovacích karet na příští rok. Pokud tam řidiči budou stát pravidelně a nechtějí do automatu pokaždé házet drobné, mohou získat celoroční povolení k parkování. Stojí tři tisíce korun.

Od ledna bude tato parkovací karta poprvé platit i na jiných parkovištích ve městě. Využít ji bude možné nejen za bývalým domem dětí, ale na celém Husově náměstí a také na parkovišti v Nádražní ulici.

„Dále je parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu na Husově náměstí platný i na placeném parkovišti v ulici Nádražní a parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu v ulici Nádražní bude platný i na placeném parkovišti na Husově náměstí,“ uvádí městské webové stránky.