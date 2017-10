Krize na radnici v Meziříčí vyústila ve spojenectví lidovců s komunisty

Svatopluk Pokorný dodnes používá komunistický titul RSDr. Nijak neskrývá, že vystudoval za minulého režimu Vysokou školu politickou. A do roku 1989 byl členem KSČ.

Nyní se stal po letech v opozici radním ve Velkém Meziříčí jako nestraník z kandidátky KSČM. Nově vstoupil do vedení města vedle lidovců, kteří se proti komunistům tradičně vymezují. A v KDU-ČSL někteří členové polemizují o tom, jestli tedy je Pokorný komunistou, či není.

Třeba krajskému šéfovi lidovců Vítu Kaňkovskému se nelíbí spojování v tomto stylu. Komunisté totiž získali zastoupení ve vedení Meziříčí po desítkách let čekání.

„Radost z tohoto vývoje rozhodně nemám. Ale pokud mám zprávy o dění ve Velkém Meziříčí, tak šlo nyní o akutní řešení vzniklé situace na radnici,“ uvedl Kaňkovský.

Podle něj se však ještě bude hodně jednat před tím, než se na konci října zvolí nový starosta. „Já pevně věřím, že KDU-ČSL nebude účinkovat v radě města, kde by zároveň byli zástupci KSČM,“ doplnil poslanec Kaňkovský, jenž nyní vede lidovce do parlamentních voleb.

Někdo se snaží zvířit spodní proudy, brání se zastupitel lidovec

Meziříčští členové KDU-ČSL vysvětlují spojení s KSČM tím, že nový radní Pokorný z komunistické kandidátky je nestraník, stejně jako jeho další kolega Karel Lancman.

„Někdo se tady snaží rozvířit spodní proudy. I minulé vedení radnice s nimi nějak spolupracovalo, a teď to napadají,“ uvedl zastupitel Stanislav Rosa (KDU-ČSL).

A třeba lidovecký senátor a exstarosta Meziříčí František Bradáč míní, že komunální politika je spíš o lidech, než o stranách.

Krize na radnici ve Velkém Meziříčí vyvrcholila minulou středu. Opozice se předem dohodla, že svrhne většinu radních a ve funkcích nechá jen starostu s místostarostou. Pomohli jim v tom někteří nespokojení členové bývalé koalice. Lidovci a komunisté se tak po letech v opozici dostali k moci ve městě. A spojili se s některými členy zaniklé koalice.

Jenže nepočítali s tím, že starosta Radovan Necid následně rezignuje. Jako funkcionář ODS, který kandidoval za uskupení To pravé Meziříčí, nechtěl sedět v jedné radě s komunisty. „To nejde,“ řekl (více čtěte zde).

Hledá se starosta na rok. Nikdo po tomto postu zatím netouží

Za lidovce je nyní v nové radě historička Marie Ripperová, která také kandidovala jako nezávislá. „Oni jsou taky nestraníci,“ řekla směrem ke kolegům z kandidátky KSČM.

„Tady šlo hlavně o to, přestat se hádat a začít něco dělat,“ doplnila Ripperová. Za minulého starosty podle ní vázla komunikace, kdy radní něco rozhodli a zastupitelé se to dozvěděli až později. Třeba z novin. Nepředpokládala ale, že ve středu Necid složí funkci. A tak se v Meziříčí hledá nový starosta na rok zbývající do konání komunálních voleb.

Marie Ripperová o tuto funkci zájem nemá. Starostou nechce být ani nový radní za KSČM Svatopluk Pokorný. Podle něj se ale jedná o tom, že by se jím mohl stát Necidův dosavadní zástupce Josef Komínek (ČSSD). „On by byl určitě přijatelný, protože je třeba zachovat kontinuitu,“ uvedl Pokorný.

S Komínkem ale zatím o starostování nikdo nejednal. On sám zvažuje, jestli vůbec dál setrvá ve vedení města. Už dříve řekl, že s Necidem se mu dobře spolupracovalo. Neví také, jak může fungovat koalice, kde jsou lidovci i KSČM.

V pozadí krize stojí spory ohledně rekonstrukce náměstí

Novým místostarostou by se podle Pokorného mohl stát Vilém Lavický, který už před lety tuto funkci zastával v barvách ODS. I on byl naposledy zvolen za uskupení starosty Necida, nakonec se ale přidal k opozici. „Pan Lavický to ale zatím dělat nechce,“ dodal Pokorný.

Sám Lavický k tomu dodal, že kandidátů na starostu jistě bude víc. „Já jsem spokojený důchodce. Myslím si, že bývalý starosta měl zůstat. Překvapil mě, že odešel. Bylo to unáhlené gesto,“ dodal Lavický.

Zájem o starostování zatím nepotvrdil ani lidovec Rosa. „Jednání teprve začnou. Neřešíme politické smýšlení, nám se jedná o věc. Aby se nastolily lepší podmínky ve městě,“ uvedl.

Spory podle něj vyhrotilo bývalé vedení tím, že „tlačilo“ pouze jednu variantu rekonstrukce náměstí. Rosa chce, aby si občané vybrali z více možností. Nakonec o budoucí podobě plochy rozhodne referendum (více čtěte zde).