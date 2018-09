Šampionka a legenda mezi krávami Berta už má svoji pohádku i pivo

Berta dost možná předčí i Jitku z populárního filmu Na samotě u lesa. Za měsíc jí bude devět let a ještě předtím se jí narodí osmé tele. Strakatá dojnice Berta z Radešínské Svratky je (nejen) na Žďársku pojem.



„Na výstavy jezdí a sbírá úspěchy od roku 2013. Poprvé vyhrála na národní výstavě v Opařanech a potom získala nepočítaně dalších cen,“ marně loví v paměti počet ocenění zootechnička Ludmila Michalová z Proagra Radešínská Svratka.

I ona patří do Berta týmu, který s vybranými krávami - s šampionkou v čele - objíždí všechny důležité výstavy českého strakatého skotu, tradičního plemene chovaného v Česku.

Před dvěma lety se Berta stala absolutní šampionkou doma v Radešínské Svratce, kde se každé dva roky koná prestižní národní výstava.

Na té poslední před týdnem už nesoutěžila. „Je to naše legenda, ale už má svůj věk. Bude mít tele a už nemá kondici jako manekýnka,“ říká předseda představenstva Proagra Jaroslav Michal.

Krávy ostříhají a několikrát umyjí, také jim naolejují vemena

Přesto na výstavišti nechyběla. Coby matadorka ji zahájila. „Lidé se po ní ptají, proto jsme ji chtěli alespoň ukázat,“ říká zootechnička.

Návštěvníci pak mohli tipovat, kolik Berta i se svým teletem váží. „Karin se narodila před dvěma roky chvíli poté, co se Berta stala národní šampionkou. Karin se jeví zatím docela hezky, uvidíme, jak bude vypadat po teleti a jestli bude tak úspěšná jako její matka,“ uvažuje Michalová.

Podnik Proagro má na přehlídky z čeho vybírat. Ve dvou střediscích v Radešínské Svratce a v nedaleké Řečici chová kolem 850 červených strak. „Ty nejhezčí si vybíráme a připravujeme ve Svratce,“ upřesňuje Michalová.

Očividně ji to baví, i když je to práce navíc. „Je to hodně náročné, letos jsme byli na pěti výstavách. Měsíc dopředu krávy vodíme, aby si zvykly na to, že musí poslouchat povely.“



Učením chůze to však ani zdaleka nekončí. „Týden až dva před výstavou je celé ostříháme, několikrát umyjeme, vemena se také stříhají a natírají olejem, aby byla růžová a lesklá. O vybrané krávy se takto stará několik lidí,“ líčí Ludmila Michalová. Berta prý celý kolektiv spojila a semkla.

Na začátku kariéry modelky dala Berta chovatelům zabrat

Minulý týden Proagro zabodovalo na národní výstavě dvěma cenami. „Úroveň přehlídky byla vysoká, naše Justýna získala třetí cenu v kategorii krav na třetí a čtvrté laktaci, Miluna skončila druhá v kategorii starších krav na páté a vyšší laktaci. V takové konkurenci jsme s výsledky naprosto spokojeni.“

Berta je ovšem jen jedna. Výjimečná. Svérázná. Vůdčí.



„Když ji někam přeháníme, bojuje s ostatními o své místo. Když s ní začneme něco dělat, strašně hází hlavou, nenechá na sebe pořádně sáhnout. Ale jakmile je v klidu, nechá se drbat na hlavě a je šťastná,“ líčí zootechnička.

Hned však připomíná, že byla Berta na začátku dráhy modelky hodně svá a ošetřovatelům dala zabrat. „Někdy jsou krávy opravdu tak nezvladatelné, že na přehlídku nemůžou, i když dispozice mají. Nejdřív musí pochopit, co po nich chceme,“ vysvětluje. „Berta už si výstavy užívá.“

Její popularita dávno přesáhla hranice Vysočiny. Spisovatelka Zdeňka Šiborová ze sousední Nové Vsi o úspěšné dojnici napsala pohádkovou knihu Kravička Berta a její strakatá cesta za slávou. Autorka předtím v kravíně strávila spoustu času, aby od zaměstnanců zjistila všechny potřebné detaily. Nedávno vyšel dotisk.

Po ní pojmenované pivo jí nezachutnalo. Voda je voda

V Balonovém pivovaru v nedalekém Radešíně zase uvařili desítku, kterou na počest Berty pojmenovali po ní.



„Když jsme tady na farmě měli křest, kde se čepovalo i pivo, Berta ho zkusila. Ale nechutnalo jí, neměla zájem,“ vzpomíná pobaveně Michalová. Voda je voda.

Berta je výjimečná i svou užitkovostí. V páté laktaci nadojila celkem 11 364 kilogramů mléka, tučnost si drží kolem 4,4 procenta, obsah bílkovin zhruba 3,7 procenta. „To jsou všechno vysoká čísla, je to výjimečné zvíře,“ vyzdvihuje zootechnička.

Bertina dráha modelky je nejspíš u konce. „Uvidíme, jak se otelí a jak bude vypadat. Asi ji necháme v klidu, i když je možné, že ji ještě někde ukážeme,“ uzavírá povídání Ludmila Michalová.

