Aktivisté udělali z jihlavského náměstí „autobazar“. Kritizují záplavu aut

V neděli večer aktivisté ve spodní části náměstí na okrajích dvou zdejších parkovišť umístili dva velké transparenty s nápisy Autobazar a s girlandou vlaječek, podobnou té v reálných autobazarech.

„Akce je naším příspěvkem ke Dni Země. Chceme upozornit, že náměstí je přeplněné dlouhodobě parkujícími auty, která kazí pohodu a estetický dojem z centra a vytlačují odtud sousedský život,“ řekla spoluiniciátorka happeningu Michaela Pacherová.

Skupina osmi aktivistů včetně jihlavského básníka Aleše Kauera transparenty a girlandy zavěsila u spodní kašny a před základní uměleckou školou.

V pondělí po poledni městská policie transparenty odstranila. „Na veřejné zeleni a na sloupech veřejného osvětlení byl přivázaný plakát, o jehož majiteli jsme neměli informace, nikdo předem nic neohlásil. Jedná se o veřejný prostor, kde platí určitá pravidla, takže jsme transparent sundali,“ řekl zástupce ředitele městské policie Stanislav Maštera.

Strážníci podle něj nebudou udělovat za transparent sankci. „Nechceme z toho dělat problém. Transparent jeho vlastníkům vrátíme, pokud se o něj přihlásí,“ řekl Maštera.

„Je to velmi nevkusná záležitost, nevím, co s tím. Nevím, zda je to už předvolební akce, happening či co. Neblokoval bych vyvěšení transparentu, ale je slušností takovou věc předem oznámit,“ reagoval na „autobazar“ náměstek primátora Vratislav Výborný.

Oslovení chodci poblíž na vyvěšení transparentu reagovali, že město by mělo v první řadě vytvořit další parkovací místa. „Jihlava bezpodmínečně potřebuje parkovací dům. Pokud se to vyřeší, pak se dá řešit náměstí, které potom může být klidně bez aut,“ řekl jeden z nich, Martin Potůček.

Další kolemjdoucí Vít Makovský míní, že parkoviště je jednou ze současných funkcí náměstí. „Když chci do přírody, jdu do přírody,“ uvedl Makovský.