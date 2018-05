Pohřební věnec a osmadvacet sebevražd. Gymnazisté pojali tabla morbidně

Na prvním z kontroverzních tabel, které patří třídě 4C4, je velký pohřební věnec, u něhož jsou položená plyšová zvířátka a vyhořelé smuteční svíce.

Ještě drsnější kalibr vytáhla třída 6A6, jejíž studenti se nechali nafotit coby oběti sebevraždy. S odvoláním na nechvalně proslavený 27 Club, což je skupina vlivných hudebníků, kteří svůj život zakončili v sedmadvaceti letech. V ní figurují jména Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain a Amy Winehouse.



„Na rozdíl od členů 27 Clubu jsme nikdy nebyli a ani nebudeme slavní a bohatí, přesto jsme zde a budeme žít své životy dál, třebas i neúspěšné maturitě navzdory,“ píší studenti na svém tablu. „Chtěli bychom apelovat na všechny z vás, aby nikdy nesklouzli na takto morbidní dráhu života potažmo takto ubohý způsob jeho ukončení. Věřte nám, zoufalejší životní situaci než teď zažíváme my ani ne měsíc před maturitou, si lze těžko představit.“

Už tu byl trabant i kadibudka, studenti se snaží o originalitu

Vedení jihlavské střední školy považuje zmiňovaná tabla za snahu projevit originalitu. „Studenti gymnázia jsou hodně kreativní, takže už jde málo co vymyslet, abyste překonali to, co už tu bylo,“ říká ředitel školy Pavel Suk.

„Měli jsme tu trabant, kadibudku, popelnici a podobně. Všechno beru jako studentskou recesi,“ připojila se zástupkyně Štěpánka Poulová.

Co je 27 Club Jako 27 Club (Klub 27), někdy též Forever 27 Club (Klub navždy 27) je mezi fanoušky označována skupina vlivných rockových a bluesových hudebníků , jejichž život skončil neočekávaně v sedmadvaceti letech . Příčiny jejich úmrtí byly v některých případech poněkud záhadné. Dalším pojítkem mezi členy klubu bylo časté užívání drog , které bylo se všemi úmrtími více či méně spojeno .

(Klub 27), někdy (Klub navždy 27) je mezi fanoušky označována , . Příčiny jejich úmrtí byly v některých případech poněkud záhadné. Dalším pojítkem mezi členy klubu bylo , . Popudem k vytvoření klubu bylo úmrtí neobvyklého počtu významných sedmadvacetiletých hudebníků během pouhých dvou let. Patřili k nim Brian Jones , Jimi Hendrix , Janis Joplin a Jim Morrison . Ti všichni zemřeli v období let 1969 až 1971 . Brian Jones a Jim Morrison zemřeli dokonce ve stejný den (3. července) s dvouletým rozdílem, mezi smrtí Jimiho Hendrixe a Janis Joplin uběhlo jen 16 dní.

, , a . Ti všichni zemřeli . Brian Jones a Jim Morrison zemřeli dokonce ve stejný den (3. července) s dvouletým rozdílem, mezi smrtí Jimiho Hendrixe a Janis Joplin uběhlo jen 16 dní. Později k nim byl vzhledem ke své popularitě a faktu, že též zemřel na vrcholu své kariéry, přiřazen Kurt Cobain, jenž zemřel v roce 1994. (Podle knihy Těžší než nebe prý, když zemřel, jeho sestra prohlásila, že si jako kluk přál stát se členem Klubu 27). Amy Winehouse zemřela v červenci 2011. zdroj: cs.wikipedia.org

Kolemjdoucí však především tablo umístěné u hlavního vchodu do budovy vnímají kontroverzně. „Sama jsem asi o pět let dál a myslím, že to není úplně vhodné,“ uvedla na dotaz redaktora MF DNES Dominika Krejcarová.

„Po přečtení to asi nějaký smysl dává. Ale vzhledem k tomu, že tudy chodí malé děti, si nemyslím, že to jsou prezentovatelné fotky,“ myslí si Krejcarová.

Jinou formu by volila i další studentka vysoké školy Veronika Sokolová. „Je to neobvyklé, ale až tolik se mi to nelíbí. Kdybych dělala tablo, bylo by to pro mě za hranou,“ uvažuje dívka.

To Pavel Zacha tablo hodnotí až po přečtení přiloženého textu. „A pak to na mě působí sympaticky, je z toho cítit zodpovědnost za to ublížení,“ říká Pavel Zacha.

Stejně se studenti třídy A6A snažili argumentovat i na schůzce s ředitelem školy. „Žáci nepřijali moji připomínku, že je to nevhodné, poněkud morbidní. Když jsem jim říkal, že bude tolik lidí v Kraji Vysočina, v Jihlavě, kteří to zhlédnou, nepřečtou si text a budou to vnímat negativně, nesouhlasili se mnou,“ popisuje ředitel.

„Když jsme jim argumentovali, že sem chodí malé děti kvůli přijímačkám, že se to rodičům nebude líbit, stáli si za svým,“ pokračuje Poulová.

Sami studenti mluvili i o snaze vzdělávat. „Důvodem výběru tématu tabla byl počet žáků v naší třídě, který je identický s dosaženým věkem neblaze proslulých členů klubu. Těmito fotkami jsme nechtěli nijak nabádat k užívání drog ani pobuřovat veřejnost,“ píší na tablu.

„Když jsem slyšela jejich vysvětlení, přijde mi to rozumné. Jinak ale je to tablo přes čáru,“ říká Poulová.

Tablo nevybočuje z režimu dnešní doby

Vedení gymnázia se záležitostí bude ještě zabývat. „Když jsem objevil smuteční věnec, ještě jsem hodně váhal. Po objevení druhého tabla jsem si řekl, že je to výzva i pro mé kolegy. Schválně mě zajímá, kolik z nich mi přijde říct, že s tím souhlasí, nebo nesouhlasí. Protože škola má ovlivňovat chování a jednání žáků i mimo výuku,“ říká ředitel Suk.

„Nikdo za mnou nepřišel, nikdo to nechtěl řešit. A já to zřejmě budu probírat na závěrečné radě na konci školního roku. Protože jinak máme dost úkolů, než abychom se zabývali lapáliemi,“ tvrdí ředitel školy.

„V současné chvíli se soustředíme na maturitní zkoušky a přijímací řízení. Dostat sem 150 dětí není otázka toho, že jeden den uděláte přijímačky a druhý den jsou přijatí ve škole. Je to všechno tak komplikované, že budu rád, když na konci května budu vědět, že budeme mít koho učit,“ podotkl Suk.

Přestože s drsnou prezentací svých studentů nesouhlasí, má pro ni pochopení. „Dávám těm dětem možnost vyjádřit se, jak to cítí. Tablo je na první pohled morbidní. Když to ale člověk rozebere, studenty asi pochopí. Podívejte se, co nám nabízí televizní noviny, co televizní program po desáté večer, kdy Drákula je nejjemnější odvar,“ uvědomuje si ředitel.

„Takže to vnímám jen jako důsledek změny výchovy našich dětí, změny působení okolí na náš život. Ať jsou to média, knihy a podobně. Když se na to podíváte tímto pohledem, to tablo nijak nevybočuje z režimu dnešní doby,“ myslí si Suk.