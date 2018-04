Žádné zákazy vjezdu do měst. Vývojáři Bosche vylepšili motory

„Diesel může zase přidat plyn - ekologicky rehabilitován. Není to on, kdo je překonaný, ale debata o něm bude mít brzký konec,“ prohlásil na výroční tiskové konferenci koncernu Bosch předseda představenstva Volkmar Denner.

Sdělení, které zaznělo ve velkém sále vývojářského kampusu v německém Renningenu, je důležité i pro zhruba pět tisíc zaměstnanců v jihlavských závodech Bosche. Ti se věnují hlavně výrobě vstřikovacích čerpadel pro dieselové motory.

Následky skandálu

Na diesely se od září 2015 snášela velká kritika kvůli skandálu souvisejícímu s falšováním výsledků testů emisí oxidů dusíku (NO X ) ve skupině automobilek Volkswagen Group.

Tomu, jakým terčem se tento typ motorů stal, nechtěli jen tak přihlížet vývojáři v Boschi. „Kritika je obzvlášť nabudila a jejich výsledky můžete nyní vidět. Reálné emise NO X jsou u dieselového motoru s touto technologií výrazně nižší nejen ve srovnání s dnešními limity, ale i s těmi, které budou platit od roku 2020,“ konstatoval Denner.

Proč přišel takový průlom až nyní, a ne třeba o pět let dřív? Byl k tomu potřeba správný nápad ve zhruba stočlenném týmu techniků a inženýrů, ale také nové měřicí systémy. „Tento průlom, o který se postarali naši inženýři, nastal v posledním roce,“ řekl šéf koncernu.

Nyní naměřené emise oxidů dusíku byly podle něj ještě před pár měsíci považovány za nemožné. Třináct miligramů NO X na kilometr jízdy autem, to je zhruba desetina limitu, jenž bude platit v Evropě od roku 2020. Nyní činí hranice 168 miligramů, od přespříštího roku to bude 120.

Budou města měnit vyhlášky?

„Dieselům nebude moci nikdo do budoucna paušálně zakazovat vjezd do měst. Budou mít i dál své místo v městské dopravě, ať už u řemeslníků nebo pendlerů za prací,“ předpokládá Denner.

Reagoval na dřívější rozhodnutí některých světových metropolí, například Paříže, Madridu a Mexico City i velkých německých měst včetně Stuttgartu, že nepustí vozy s těmito motory na svá území.

Podle Dennera tím nastalo velké znejistění zákazníků. „Doufáme, že města své předpokládané kroky nyní s novými hodnotami emisí NO X změní a dieselová auta tam budou moci,“ vyjádřil se a dodal: „Nutně potřebujeme právní jistoty.“

Nejhorší vzduch u Neckartoru

Reportér MF DNES měl možnost řídit testovací auto v ulicích Stuttgartu, kde koncern Bosch sídlí.

Jela se takzvaná královská etapa - náročnější úsek ve srovnání s obvyklými trasami pro testování vozidel a pro zjišťování emisí. Bylo tam větší převýšení a rovněž riziko kolon. Projíždělo se přitom i místem, které se řadí mezi ta s nejhorším vzduchem v Německu - Am Neckartor.

Emise golfu s dvoulitrem při této cestě byly nízké (okolo 17 miligramů na kilometr). „Je to sériový vůz, který jsme adekvátně modifikovali. Pokud by všechna dieselová auta měla tento nejnovější výfukový systém, byly by zákonné limity pro kvalitu ovzduší s jistotou dodržovány také u Neckartoru,“ uvedl Volkmar Denner.

Nyní bude záležet na jednotlivých světových automobilkách, zda začnou dávat tuto novou technologii do svých vozů, nebo přistoupí k jiným opatřením či strategiím.

Technologie nemá být dražší než ta dosavadní. „Potřebujete vesměs přesně to, co už má v sobě auto splňující emisní normu Euro 6. K tomu může přijít nějaký ten senzor, vstřikovací ventil a je to. Náklady navíc? Pohybujete se v nízkých stovkách eur,“ vyčíslil Rolf Bullander z vedení Bosche.

Na vývoji ekologičtějšího dieselu pracoval tým techniků a inženýrů dva roky. Koncern do této aktivity vložil řádově desítky milionů eur.

Vedení firmy také schválilo nový kodex pro vývoj produktů. Mimo jiné striktně zakazuje zapojení funkcí, které automaticky rozpoznají testovací cykly. Do konce letošního roku bude v této souvislosti proškoleno 70 tisíc zaměstnanců koncernu Bosch z celkového počtu 402 tisíc - většinou z oblasti výzkumu a vývoje. Bude to součást největšího školicího programu ve více než 130leté historii firmy.

Na soudní spory ohledně kauzy Dieselgate či kartelových dohod má Bosch celosvětově finanční rezervu okolo 1,2 miliardy eur. Vše o aféře Dieselgate čtěte ve speciální příloze iDNES.cz - ZDE.