Za 53 milionů postaví novou školku. Dětem v ní chtějí vařit i bez lepku

I přesto, že se v posledních letech podařilo kapacitu v mateřských školách ve městě navýšit, nestačí to a míst je stále málo. Město má celkem 32 tříd, do nichž by dle hygienických norem mělo docházet maximálně 715 dětí. Ve skutečnosti jich je však více.

„Většina našich školek funguje na takzvané výjimky. Těchto míst na výjimky, které by měly být opravdu výjimečné a pouze v případech hodných zvláštního zřetele, je šedesát čtyři,“ konstatovala místostarostka Ivana Mojžyšková (ČSSD).

Navíc se při posledním zápisu nepodařilo vyhovět všem žádostem. „Dostalo se na všechny brodské děti, ale odmítnout jsme museli několik žadatelů z okolních obcí,“ dodala místostarostka.

Protože stále více dětí má specifické poruchy, požadavky a vzdělávací potřeby, rozhodlo se vedení města využít připravovaného dotačního titulu týkajícího se podpory inkluze ve školách a školkách. Z toho by mohlo čerpat 95 procent nákladů na vybudování nové školky. Program by měl být vyhlášen během října.

Radnice už nechala zpracovat projekt na novostavbu. „Bude stát na volném pozemku po původním zbouraném křídle školy,“ upřesnila Mojžyšková. Budovu v létě 2005 poničila vichřice, město ji pak nechalo strhnout.

Náklady na výstavbu se odhadují na 53 milionů korun, stavět by se mohlo v letech 2019 až 2020.

V nové školce najdou místo tři třídy a kuchyně. Ta bude v mnoha ohledech výjimečná. „Bude schopná uvařit i jídla pro děti s různou formou diety. Ty si nyní musí nosit jídlo z domu a ve školce ho jen nechají ohřát,“ prozradila Ivana Mojžyšková.

Na diety nejsou zařízení

Uvařit pro děti s dietami, třeba pro ty, které nesmí lepek, je totiž dlouhodobým problémem brodských školek. Nikde se pro ně nevaří. A úspěchem neskončilo ani jednání města s nemocnicí, že by speciální jídla pro děti s dietou vařili tam.

„Kuchyně v nemocnici nemá certifikaci pro školní stravování, rodiče by za něj tedy museli platit plnou cenu. Navíc nemáme ani auto, kterým bychom obědy z nemocnice rozváželi,“ vysvětlila místostarostka.

Právě proto by nová školka na Konečné měla sloužit především pro děti, jež specifické potřeby včetně stravování vyžadují. Podle dostupných plánů by měla být jedna třída určena pro děti dvouleté, další dvě třídy pro děti starší.

Nebude to jediná nová školka, která se v brzké době v Havlíčkově Brodě otevře. Co nevidět má zahájit provoz jedna třída v dokončované přístavbě domova pro seniory v Husově ulici na okraji areálu nemocnice. Tu by měl provozovat Kraj Vysočina a měla by sloužit především pro zaměstnance nemocnice. Tomu bude uzpůsobena rovněž prodlouženou provozní dobou od šesti do osmnácti hodin. Kapacitu svých mateřských škol už Havlíčkův Brod navyšoval i v předchozích letech.