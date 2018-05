Z pokladních na vlakových nádražích se opět stali také servismani kol

Občas něco dotáhnout, poupravit, dofouknout kola. Ač se to nezdá, je i tato činnost přes turistickou sezonu důležitou dovedností prodejce jízdenek na železnici. Alespoň tedy na nádražích, na nichž České dráhy provozují půjčovny kol.

„No jistě. Pokud se jedná o něco malého, nějakou drobnost, opravíme si to tady,“ směje se Ladislava Metálová. Jízdenky prodává na nádraží ve Světlé nad Sázavou a na starosti má také půjčovnu kol, která zde funguje od roku 2011. „Ale když se jedná o něco vážnějšího, musíme to oznámit a kola odesíláme do servisů,“ rychle dodává.

Když ji reportér MF DNES žádá o prohlédnutí půjčovny, musí žena vyhledat ty správné klíče a odejít z výdejny jízdenek. Prodej je tak v tu dobu přerušen.

Půjčí vám přilbu i dětskou sedačku

Do půjčovny, která má vchod z prvního nástupiště na světelském nádraží a je součástí úschovny zavazadel, vedou troje zamčené dveře. Hned na těch prvních je vylepená cedulka, že z důvodů úsporných opatření bylo místo výdejce zavazadel zrušeno.

Za druhými dveřmi je místnost s pohovkou a několika regály. „Tady máme přilby, a pokud by někdo chtěl, i dětskou sedačku,“ ukazuje Ladislava Metálová.

Až za dalšími dveřmi je uschováno pět trekingových kol – dvě pánská, dvě dámská a jedno pro větší děti. „Mají všechnu potřebnou výbavu, navíc i brašničku s nářadím, pumpičku a výbavu pro lepení duší,“ vyjmenovává pokladní.

I když kola nejsou úplně nová, vypadají tak. Jsou krásně čistá a podle Metálové i v naprostém pořádku. „Byla na odborném servisu a seřízení. V březnu je přivezli,“ vykládá.

Půjčovna kol ve Světlé se otevřela o velikonočním víkendu. „Od té doby jsme tu měli jednu výpůjčku,“ pátrá v paměti. „Ale to hlavní přijde až v létě, největší zájem o kola je samozřejmě během letních prázdnin,“ dodává jedním dechem.

Loni byl největší zájem o kola ČD v Telči

Na Vysočině mají České dráhy celkem pět půjčoven jízdních kol. Kromě Světlé nad Sázavou jsou také v Telči, Novém Městě na Moravě, Žďáru nad Sázavou a Třebíči.

V loňském roce měli o kola největší zájem cestující v Telči, kde si jich za sezonu vyzvedlo celkem 145. Světlá s pár desítkami výpůjček byla na opačném konci žebříčku.

Půjčovny jízdních kol Českých drah * V celé republice provozují České dráhy celkem 91 půjčoven kol. * V roce 2017 si v nich zákazníci vypůjčili dohromady 9 222 bicyklů. * Celorepublikově nejúspěšnější půjčovnou byla ta na nádraží Praha Smíchov, kam si lidé loni přišli pro více než 900 kol. * Z krajů je s 2 425 výpůjčkami nejúspěšnější Jihočeský kraj. * Půjčovny na Vysočině loni zaznamenaly celkem 330 výpůjček. * Nejvíce bicyklů – celkem 145 – se v kraji půjčilo v Telči. Shodně s 49 výpůjčkami následují Třebíč a Nové Město na Moravě.

„Ale zbytečná služba to není, lidé chodili. Mnohokrát vyrazili třeba na Stvořidla nebo na Lipnici, to jsou nejčastější cíle jejich výletů po okolí,“ podotýká Metálová.

O smyslu služby nepochybuje ani vedení Českých drah. „Vydat se na výlet s vypůjčeným kolem ČD je velmi pohodlné a přináší to řadu výhod,“ poznamenává mluvčí Radka Pistoriusová. Zmiňuje třeba to, že zákazník se nemusí vždy vracet na místo startu, ale může kolo vrátit i v jiných stanicích. Třeba na Vysočině to lze v Přibyslavi, Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Náměšti nad Oslavou.

„Bezplatná je také přeprava vypůjčených kol v regionálních spojích a rychlících na všech tratích v kraji,“ doplnila Pistoriusová.

Pozor na vratnou zálohu

A co všechno zájemce o zapůjčení kol potřebuje? V první řadě dvoje osobní doklady. A také ne zrovna malou hotovost. „Je nezbytné podepsat nájemní smlouvu,“ vysvětluje mluvčí Českých drah.

Zapůjčit kolo je možné na hodinu, dvě hodiny, půlden, den nebo rovnou na několik dní. Podle toho se odvíjí poplatek za půjčení. Nejobvyklejší zapůjčení na jeden den na Vysočině vyjde na 180 korun, držitelé In Karet či jízdenek Českých drah zaplatí o 40 korun méně. A třeba týdenní nájem vyjde bez slevy na 1 060 korun, se slevou na 810 korun.

K tomu je nutné započítat vratnou zálohu. Ta je při zapůjčení jednoho kola stanovena na rovnou tisícikorunu. Při zapůjčení dvou a více kol se platí dva tisíce. Tyto peníze zákazníci dostanou zpět při vrácení kola – a to jak ve stanici, kde si ho půjčili, tak i v kterékoliv jiné, která umožňuje vracení kol.

Zapůjčení kol je vhodné si předem rezervovat přímo na webových stránkách www.pujcovnykol.cz, případně po telefonické domluvě přímo s jednotlivými půjčovnami. Je možné se rovněž dohodnout na přistavení kol v jiné železniční stanici.