Mladý pár v nemocnici osahával figurínu sestřičky a ukradl jí odznak

Vše se dělo v retro koutku nemocnice v úterý před půlnocí. Podle kamerového záznamu se evidentně opilému muži a mladé ženě zalíbila vystavená figurína zdravotní sestry v dobovém kostýmu.



„S pannou se fotili, začali ji obnažovat, strkali jí ruce do výstřihu. Měli z toho velkou legraci. Sundali jí z hlavy i čepec. Nakonec jí jeden z nich ukradl profesní odznak,“ popsala aktivitu mladé trojice mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Právě odcizený odznak autory výstavy nejvíce mrzí. Sice nemá nikterak vysokou finanční hodnotu, ale pro nemocnici je velice cenný z historického pohledu a chtělo by ho získat zpět. „Je už velmi těžko k sehnání. Nahradili jsme jej nyní jiným, ale není to stejný typ,“ podotkla Zachrlová.

Po pachatelích krádeže nemocnice pátrá zatím po své linii. Zvažuje však podání trestního oznámení na policii s tím, že jí dá k dispozici i kamerový záznam. „Policie má místní znalosti a třeba by pár pomohla vypátrat. Samozřejmě by se vzhledem k ceně odznaku jednalo o přestupek,“ konstatoval právník nemocnice Petr Navrátil.

Pár se do nemocnice přišel nejspíš jen ohřát a dát si kafe

Co pár tak pozdě v noci v jihlavské nemocnici vůbec dělal, není dosud jasné. „Zprvu jsme si mysleli, že přišli jako doprovod s pacientem na urgentní příjem. To se ale nepotvrdilo. S největší pravděpodobností to byly osoby, které se přišly do nemocnice ohřát, nebo si dát kafe z automatu,“ domnívá se Navrátil.

Výstavka v jihlavské nemocnici byla otevřena teprve před pár dny. V několika vitrínách si návštěvníci nemocnice, ale i její zaměstnanci, mohou prohlédnout staré injekční stříkačky, kleště a nástroje, u kterých mnohdy i zdravotníci tápou, k čemu sloužily. Součástí expozice je právě i figurína zdravotní sestřičky v dobové uniformě s čepcem a profesním odznakem.

„Jsme rádi, že se výstavu podařilo dát dohromady. Je určená nejenom pro veřejnost, ale i pro naše zaměstnance. Při pohledu do vitrín se mnoha z nás vybavilo množství vzpomínek,“ poznamenal při otevření výstavy ředitel nemocnice a chirurg Lukáš Velev.

„Myslím, že bychom si tuto krádež neměli nechat líbit už jenom z principu. Připravit tuto výstavu stálo určité úsilí a já to beru jako neúctu,“ doplnil právník nemocnice.

Obdobné výtržnosti neřeší jihlavská nemocnice poprvé. V minulosti už například musela vydat zákaz fotografování (více čtěte zde), několikrát neukáznění řidiči i chodci zlomili závoru na parkovišti (podívejte se například zde a zde). Jednou dokonce bezdomovec rozbil v nemocnici okna a dveře (dočtete se zde).