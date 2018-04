Koupaliště se připravují na sezonu, největší novinky chystají v Brodě

Skokanský bazén se nedaří opravit, letos to zkusí znovu Letos už napodruhé se v Třebíči snaží najít firmu, která by opravila skokanský bazén včetně můstků na koupališti Polanka. „Poprvé se nám nepřihlásila žádná firma. Je potřeba opravit také betonovou vanu, kolem ní to odbagrovat a natáhnout nové potrubí, protože to prosakuje,“ popisuje místostarosta města Vladimír Malý. Vše by mělo stát zhruba 6,5 milionu korun. „Samozřejmě by se to dělalo po sezoně, snad se nějaká firma přihlásí,“ doufá Malý. Bazén s pětimetrovou věží v třebíčském areálu na Polance je jediným svého druhu široko daleko. Lidé ho v sezoně hodně využívají. Dá se tam skákat i z výšky tří metrů. Kdyby se nějaká firma přihlásila, mohlo se opravovat už loni na podzim. Počítalo se s tím, že na letošní sezonu již bude vše hotové. Peníze na to mělo vedení radnice připravené. Odložením opravy se zkomplikovala budoucnost koupaliště na Polance. V havarijním stavu je tam totiž i hlavní plavecký bazén, který má hliníkovou vanu z roku 1976. Její tloušťka už je tak zeslabená, že se vždy před sezonou musí investovat do svařování pláště, aby neunikala voda. V Třebíči mají zpracovanou analýzu potřeb celého areálu Polanky. Modernizaci už nebude možné příliš dlouho odkládat. Něco se ale na Polance opravuje. A to památkový objekt šaten někdejších říčních lázní od architekta Bohuslava Fuchse. Šatny poté budou sloužit svému původnímu účelu. Tak se s tím v projektu počítá. Bazény se u bývalých říčních lázní instalovaly v 70. letech poté, co se zhoršovala kvalita vody v řece Jihlavě.