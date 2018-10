V Třešti se biotop osvědčil, nyní ho chtějí stavět také v Jemnici

„Příští letní sezonu už bude koupaliště v provozu,“ předpokládá Zdeněk Šálek, šéf odboru investic na radnici v Jemnici. Letošní dlouhá horka už museli tamní obyvatelé přečkat bez starého koupaliště. Areál byl kvůli přestavbě zavřený. A podle Šálka již nevyhovoval.

Impulzem k investici ve výši 22 milionů byl fakt, že systém chemického čištění vody byl už po dlouhých letech fungování zastaralý. „Už nedokázal vyčistit vodu, aby splňovala hygienické podmínky,“ doplnil vedoucí.

A tak na radnici porovnávali, jestli investují znovu do klasických bazénů, či do biotopu. Rozhodli se pro druhou možnost bez chemického čištění. Vypočítali si, že by provoz měl být i ekonomičtější. „Všechno to bude také ekologické a voda teplejší,“ doplnil Zdeněk Šálek.

V Jemnici budou mít v Červenomlýnské ulici jeden velký bazén a dva malé. K tomu ještě tobogan s dopadovou plochou. Přestaví se i toalety, kiosek s občerstvením a šatny.

Do starého koupaliště s jedním velkým a druhým malým bazénem naposledy více investovali na konci devadesátých let. To už byl nevyhovující povrch bazénů.

Dobře jsme udělali, pochvalují si v Třešti

Jemničtí si vzali příklad z Třeště, kde měli otevřeno už třetí sezonu koupaliště za 19 milionů. Podle místostarostky Evy Požárové si tam už návštěvníci zvykli chodit ve velkém počtu. Lidé tam ale podle ní nemůžou očekávat „azurově modrou“ a průhlednou vodu jako třeba ve Vodním ráji či v jiných klasických koupalištích.

„Hygienici k nám ale v sezoně jezdili každý týden a podle nich byla voda u nás výborná. Dá se to přirovnat k tomu, když se jdete koupat do rybníku,“ popsala Požárová. Také v Třešti měli vodu průhlednou, jen ne tak dokonale jako v bazénech, kde se voda upravuje za pomoci chemických přípravků.

Že se původní obavy o kvalitu vody podařilo rozptýlit, potvrzuje i Jan Mikeš z třešťských technických služeb. „Je to o tom zjistit, jak tu technologii nastavit a v jakých podmínkách,“ poznamenal.

Jen je podle místostarostky potřeba šest týdnů před sezonou nastartovat čisticí proces.



Zástupci jiných měst chtějí vidět, jak to funguje

Do Třeště nyní občas zajedou i zástupci jiných měst, kde o stavbě koupaliště uvažují, ne jen z Jemnice. Zajímá je, jak vše funguje a jak jsou s výsledkem lidé spokojení. Mimochodem, představitelé Třeště se ještě před stavbou jeli podívat do obce Kovalovice u Brna, kde biotop také mají.

„My máme ještě ten bonus, že je koupaliště jen kousek od náměstí, a přitom v zeleni, kde není slyšet ruch města. Navíc vodu tam nemusíme nahřívat,“ doplnila Eva Požárová. I hospodaření koupaliště v lokalitě Malvíny je podle ní příznivé, pouze loni bylo v menší ztrátě.

Podobný biotop v Kraji Vysočina funguje rovněž ve westernovém městečku Šiklův mlýn. V biotopu se využívá samočisticí schopnosti celého uzavřeného systému, ve kterém voda cirkuluje přes biologickou lagunu.

Teprve pokud bude potřeba koupaliště celkově vyčistit, vypustí se. To je ale v plánu zhruba v intervalu čtyř až osmi let.