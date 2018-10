Koupaliště na Vysočině měla rekordní sezonu. Na příští chystají novinky

Historicky rekordní návštěvnost mělo v tomto roce nově zrekonstruované koupaliště v Havlíčkově Brodě. Přes léto se zde vystřídalo 46 tisíc návštěvníků.

„Byla to návštěvnicky nejlepší sezona, jakou jsme kdy měli. Do letošního roku držela rekord sezona v roce 2015, kdy přišlo 36 tisíc lidí,“ konstatoval za provozovatele Petr Honsa z technických služeb.

Kromě letních teplot se na vysoké návštěvnosti podle Honsy podepsala také 46milionová investice do rekonstrukce koupaliště.

„V příštím roce se budeme zaměřovat na údržbu. Zacílit chceme na vylepšení služeb v rámci občerstvení. Pod terasou by měl vyrůst zděný stánek, kde by se měla připravovat grilovaná jídla,“ připomněl Honsa s tím, že za dva roky by rádi doplnili areál o nové vodní atrakce.

Nejvíc lidí za jedenáct let přišlo letos také na humpolecké koupaliště Žabák. Během letních měsíců si přišlo zaplavat 21 tisíc lidí.

Rekordní byl podle Jiřího Hynka z technických služeb především srpen, kdy přišlo 12 tisíc lidí. A počet návštěvníků by byl ještě o něco vyšší, kdyby se koupališti vyhnula havárie potrubí. Kvůli tomu byl start sezony z původního 31. května odložen až na 29. červen.

I v Humpolci by rádi investovali do dalšího rozvoje koupaliště. „Jasno budeme mít ale až v únoru, kdy bude znám rozpočet města,“ poznamenal Hynek.

Vodní ráj jde do nerezu, příští rok z něj bude brouzdaliště

Také ve Vodním ráji v Jihlavě si letošní léto nadmíru pochvalují. Od 28. května do 6. září přišlo do akvaparku 90 328 návštěvníků.

Do kryté části si vstupenku zakoupilo 36 618 hostů a bazény a atrakce venkovního areálu využilo 53 710 milovníků koupání. „Oproti loňské letní sezoně jde o nárůst více než 15 tisíc lidí jen ve venkovní části akvaparku,“ informoval mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. Naposledy přišlo tolik lidí v roce 2015.

V příštím roce se mohou návštěvníci Vodního ráje těšit na rekonstruované dětské brouzdaliště. Celé bude v nové nerezové vaně.

„V tuto chvíli začaly bourací práce, likvidují se obklady a dlažba původního brouzdaliště. Stavební práce by měly být hotové do konce roku. Na jaře by měla být usazena nová nerezová vana,“ poznamenal Málek s tím, že se jedná o investici za 4 miliony korun.

Nerezové vany mají podle mluvčího SMJ Málka spoustu výhod. Je to především dlouhá životnost a snadná údržba.

Luka pořídí fólii na zakrývání bazénu, udrží vodu déle teplou

Celková rekonstrukce koupaliště se před třemi lety vyplatila i Lukám nad Jihlavou. Zatímco před celkovou revitalizací zavítalo na místní koupaliště maximálně 25 tisíc plavců ročně, letos jich bylo podle starosty Viktora Wölfla 40 tisíc.

Městys plánuje investovat v nové sezoně do zakrytí hlavního bazénu. „Na hladině bude umístěna speciální silnostěnná fólie, která bude izolovat a díky níž budeme lépe ovládat teplotu vody. Tu ohříváme tepelnými čerpadly. Uspoříme tím na energiích, chemii a domnívám se, že budeme moci díky zakrytí i dříve zahájit sezonu,“ vysvětlil Wölfl.

Intenzivně se buduje rovněž na koupališti Polanka v Třebíči. V příštím roce tam bude pokračovat další etapou rekonstrukce Fuchsovy dřevěné budovy převlékáren říčních lázní. Aktuálně začala také rekonstrukce skokanského bazénu za 5,8 milionu korun. Oprava by měla trvat do května 2019.



„První část zahrnuje stavební práce, budou vybourány přelivné hrany a vybetonovány nové, odstraní se obkladačky, proběhne sanace a příprava pro polyuretanový nátěr,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

„Na skokanské věži bude opraveno betonové těleso a plošiny budou opatřeny protiskluzovým nátěrem. Ve druhé, technologické části opravy, budou provedeny výměny přívodních a odvodních trysek a napojení rozvodů ve stávající rozvodné šachtě,“ dodala mluvčí.