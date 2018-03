Odchod na oběd z koupaliště v Havlíčkově Brodě bude i po opravě složitý

Na technické služby, které ve městě koupaliště provozují, vznesla část vedení Havlíčkova Brodu konkrétní požadavky. Umožnit návštěvníkům vstup na koupaliště jen na dopoledne, povolit jim odchod třeba na oběd bez nutnosti platit dvakrát nebo půjčovat čipový náramek.



„Dopoledními návštěvníky koupaliště jsou především rodiny s malými dětmi. Ty si musí buď zbytečně koupit celodenní rodinné vstupné, nebo koupit náramek a ten pak nechat nabít. Vstupní náklady jsou vysoké, přitom náramky rodinné vstupné neumožňují,“ kritizoval podle zápisu z jednání výboru pro školství a volnočasové aktivity jeho člen Lukáš Bičík.

Na podnět výboru zadali zastupitelé technickým službám za úkol vypracovat nový systém vstupu na koupaliště tak, aby požadavky zohlednil. Původně se uvažovalo o tom, že by měl být instalován už při současné rekonstrukci koupaliště.

Jenže, jak se zdá, vše ohledně vstupu na koupaliště zůstane i v letošní sezoně při starém.

Nechceme fronty na odchodu, vysvětlují technické služby

„Nepřišli jsme na to, jak tento problém efektivně vyřešit. Zkoušeli jsme brát inspiraci i z okolních měst, ale nikde takový systém nemají,“ konstatoval vedoucí provozního úseku technických služeb Petr Honsa.

Jak dodal, najít se podařilo pouze jediný způsob, ten je ale značně nekomfortní a drahý. Spočíval by v tom, že technické služby skutečně stovky až tisíce čipových náramků zakoupí a návštěvníkům je budou oproti finanční záloze půjčovat. S nimi by bylo možné ohlídat, jak dlouho který návštěvník na koupališti je, a umožnilo by mu dopřát si například polední „pauzu“ mimo areál.

„Jenže v tom případě bychom museli pořídit další turniket a posílit personál. Pokud by přišlo hodně lidí, fronty by se tvořily nejen na příchodu na koupaliště, ale také na odchodu. A to zvláště před koncem otevírací doby, kdy bývají odchody hromadné,“ vysvětluje Honsa.

Ke každé vstupence na koupaliště 250 korun zálohu na čip?

Ředitel technických služeb Karel Milichovský na jednání výboru argumentoval i výdaji při nákupu a zapůjčení náramků. Jejich nákup technickými službami vyčíslil na čtvrt milionu. A každý návštěvník koupaliště by ke vstupnému musel složit zálohu ve výši zhruba 250 korun.

Havlíčkobrodský místostarosta Čeněk Jůzl pak tvrdí, že zavádět vstupné bez elektronických náramků, které by ohlídaly odchod každého návštěvníka, není možné. „Nelze přeci v poledne nahánět návštěvníky po areálu,“ prohlásil.

Podle technických služeb je tak pravděpodobné, že letos se na systému u vstupu do areálu nebude oproti minulým rokům nic měnit. „Zatím není jasné, jak to dopadne,“ podotkl Milichovský.

Na počátku července bude otevřeno, slibuje provozovatel

I bez případného dopoledního vstupného ale v nové sezoně havlíčkobrodské koupaliště nabídne mnoho nového. Ten nejzásadnější posun bude v nových nerezových vanách. Jejich montáž právě v těchto dnech probíhá.

„Jsou hotové kolmé stěny. Prozatím jsou pouze ‚nabouchané‘, až se zlepší počasí a oteplí, začne je dodavatelská firma svařovat,“ popsal aktuální stav na koupališti Petr Honsa.

Areál momentálně připomíná jedno velké staveniště. Mnozí lidé tak už projevili své obavy, zda se výměna a otevření koupaliště do letní sezony vůbec stihne.

„Stihne. Práce postupují podle schváleného harmonogramu a nemají žádné zdržení. Ve smlouvě je termín dokončení ke konci května. Jen protože jsme se navíc rozhodli lépe oddělit takzvanou špinavou a čistou zónu přírodním provedením, můžou se o dva týdny protáhnout. I tak už by na počátku prázdnin mělo být otevřeno,“ ujistil Honsa.

Problémem areálu pod hrází rybníka je vzlínající spodní voda

Rekonstrukce letního koupaliště byla pro Havlíčkův Brod vynucená investice. V létě 2016 musela koupací sezona skončit dřív, ačkoliv na počátku září panovaly ještě tropické teploty. Důvodem byl havarijní stav bazénů, z nichž se ve velkém začaly odlupovat obkladačky a návštěvníkům hrozily úrazy.

S keramickým obložením to přitom nebyly první potíže, město v posledních letech ročně na opravy kachliček vydávalo stovky tisíc korun. Problémem je vzlínající spodní voda. Relaxační areál leží v dolíku pod hrází rybníka Cihlář a silné spodní prameny tu narušují izolace a prosakují až k bazénům. Obklady tak jsou vlhké z druhé strany a nedrží.

Radnici s neustálými opravami došla trpělivost a loni zahájila výměnu bazénových van za nerezové. Od nich si slibuje především minimalizování nákladů na údržbu a eliminaci problémů se spodní vodou. Rekonstrukce koupaliště stojí město celkem 42 milionů korun.