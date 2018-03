Do svého království kostýmů ušije švadlena cokoliv, i trenky s přirozením

Vše začalo, když v Přibyslavicích před osmnácti lety poprvé uspořádali pro děti Pohádkovou cestu. Ze zprvu skromné kratochvíle se vyvinula monstrózní událost, které se v rekordním roce 2011 zúčastnilo 1 890 účastníků - dětí a jejich rodičů.

V Přibyslavicích potřebovali obleky pohádkových postav někam ukládat. Tak se zrodila zdejší půjčovna kostýmů, vyhlášená už po celém okolí. „Dnes jsme schopni z našich kostýmů sestavit 650 postav od kata přes princezny po kuchaře,“ líčí Marcela Recová, která půjčovnu sídlící v místnosti nad obecním úřadem vede.

Původní profesí je šička obuvi. Jenže po krachu třebíčské obuvnické výroby v roce 2000 byl se šitím bot konec.

„Já chtěla vždycky být kadeřnice, ale v době, kdy jsem se hlásila na střední školu, jsem se mohla učit kadeřnicí nejblíž v Brně. Tam jsem nechtěla jít, tak jsem skončila u šití bot. Hrozně mě bavilo šít z kůže, je to vynikající materiál. Jenže to skončilo, a tak se dnes realizuju u šití kostýmů. Tohle je mé království, kde odpočívám od běžných starostí,“ říká Recová.

K půjčení je vše, až na medvěda z roku 1938. To je relikvie

Přibyslavická půjčovna poskytuje kostýmy do desítky okolních obcí - na masopusty, Mikuláše i soukromé oslavy či recesistické akce. „Obec nám poskytla tuto perfektní místnost. V původním skladu kostýmů nebylo vytápění ani elektřina. Nečekala jsem, že se nám půjčovna takhle rozroste, dnes už se sem skoro nemůžeme vejít,“ těší Recovou.

Pohádkovou cestu pořádají od roku 2000 zdejší fotbalisté. Těm patří i půjčovna. Postupně k pořádání Pohádkové cesty inspirovali i okolní obce. V posledních letech mívá přibyslavická Pohádková cesta každoročně kolem 700 účastníků.

„Organizace je náročná, musíme připravit kostýmy pro stovku postav, ty lidi domluvit, aby byli ochotni hrát za pivo a za řízek, a smluvit i desítky dalších organizátorů,“ přibližuje Recová, která s akcí každoročně pomáhá.

Půjčovna dnes ochraňuje jako historickou relikvii i masku medvěda přibližně z roku 1938, kterou jí daroval zdejší rodák. Tu ale nepůjčují. Jinak si zájemci mohou vypůjčit jakýkoli kostým, který je napadne. Když v půjčovně není, Recová jej sežene nebo vyrobí.

Doma má osmdesát krabic s nitěmi, knoflíky, krajkami...

„Přišla paní, že by chtěla miminkovský klobouček, tak ho do rána vyrobím. Šiju většinou přes noc, kolikrát končím o čtvrté ráno a pak doma v kuchyni, kde pracuji, teprve uklízím. Naštěstí mám zaměstnání, jež mohu časově přizpůsobit,“ líčí Recová.

Některé kostýmy půjčovna získala darem - například historické kostýmy, které vyřadilo ze svých šaten brněnské Divadlo bratří Mrštíků. Některé kostýmy Přibyslavičtí také kupují, když není čas je ušít, jiné darují místní lidé.

Většinu jich ale ušila Marcela Recová. „Doma mám asi osmdesát krabic s nitěmi, knoflíky, krajkami... Když si jde manžel ráno pro tričko, spadne na něj pět krabic,“ říká s úsměvem.

V půjčovně má pořádek. Doplňky ke kostýmům má setříděné podle druhu a velikosti. Krabice jsou popsány: Podprsenky, Části těla, Pistole, Kosti na krk, Kšandy. Paruky jsou v krabicích rozlišeny podle barev a velikostí.

„V krabicích mám přehledně propriety na sestavení panímámy nebo dědka, čertů, andělů a princezen… Frčí retro večírky: ve dvou krabicích mám retro oblečení ze sedmdesátých a osmdesátých let.“

Trenýrky s přirozením na scénku publikum nadchly

Ke stěží zařaditelným solitérům patří speciality, jako jsou například trenýrky s přirozením. „Přišli kluci, že by chtěli na oslavě zahrát scénku, kterou někde viděli, kde by měli být nahatí. Ale že se stydí být tam nahatí. Tak jsem jim ušila trenýrky s přirozením. Bylo to perfektní, lidé se bavili,“ těší i dnes Recovou.



Od začátku roku si píše, jaké kostýmy zájemci chtějí na sezonu zajistit. Tak šila osm nabíraných halenek se sukýnkami pro tanečnice do lidové adaptace filmu Slunce, seno, jahody, připravila i kostýmy rockové skupiny Kiss pro kamaráda, jehož otci, fanouškovi kapely, chtěli k pětašedesátinám přátelé uchystat překvapení. „Od ledna už jsem ušila padesát kostýmů,“ odhaduje Recová.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celého Kraje Vysočina.

Za peníze, které půjčovna utrží, zaplatí čistírnu nebo koupí látku na ušití dalších kostýmů. „Teď jsem šila celého Mrazíka: Nastěnku, Ivánka, dědečka Hříbečka i Marfušu.“

V půjčovně se najdou i pionýrské a svazácké sukně či esenbácká uniforma. Jedna z krabic skrývá kostýmy a doplňky pro sedm indiánů, je tu soubor kostýmů pro „pračlověky“.

Největším kouskem v půjčovně je dvoumetrový pohádkový klobouk pro králíky Boba a Bobka. „Když ho chceme dostat ven, musíme ho trochu zdeformovat, ale zase ho pak porovnáme,“ usmívá se vedoucí.

Lákalo by ji být kostymérkou u filmu nebo divadla. Ráda by se aspoň podívala do kostymérny Národního divadla. „Kdybych žila blíž Praze, asi bych se něčemu takovému věnovala. Ale domov cítím na Vysočině, takže to nebude pravda,“ je smířená Recová.

Letošní přibyslavická Pohádková cesta se uskuteční na hřišti 26. května.