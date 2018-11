Sv. Martina slavily v jeho kostele nové varhany, kompletní budou do Vánoc

Varhany ještě nejsou zcela kompletní, práce by měly skončit do Vánoc.

„Zbývá dodělat poslední manuál, který už je nyní částečně nainstalován. Musí se také osadit zbylé píšťaly, které jsou už vyrobené a zčásti namontované, ale je třeba je spojit s hracím strojem,“ řekl třebíčský děkan Jiří Dobeš. Manuál je klaviatura varhan.

„Bude třeba také ještě připojit elektronické ovládání, které varhaníkům usnadní přeřazování rejstříků. Kdyby ale náhodou někdy třeba blesk uhodil do věže, což se stává, tak varhany i bez tohoto elektronického ovládání budou funkční,“ dodal Dobeš.

Ten byl během slavnostní mše svaté dojat.

„Myslel jsem na svého tatínka, který nebyl příliš nadšen, když jsem se stal knězem. Věřím, že by mu toto naše společné dílo udělalo radost. Myslím, že jsme se rozhodli správně pro nástroj sice drahý, ale velmi kvalitní, který by měl přetrvat celá staletí. Je to velké umělecké dílo,“ řekl Dobeš.

Nové varhany jsou dílem firmy Kánský - Brachtl z Krásných Louček u Krnova.

Původní varhany z roku 1931 zničil červotoč

Staré martinské varhany z roku 1931 byly demontovány v roce 2014. Jejich dřevo bylo zničené červotočem. „Staré píšťaly byly v dobrém stavu, některé byly prodány potřebným farnostem,“ přiblížil Dobeš.

Nové cínové píšťaly byly vyrobeny v dílně Michala Kenise. Do kostela byly vráceny zrestaurované historické skříně z let 1796 a 1883.

Nové varhany vůbec poprvé zazněly 17. října 2015. Od té doby v prozatímním používání na varhany - byť v nedokončeném stavu - hrálo třináct varhaníků na 22 koncertech.

Varhany mají celkem 2 288 píšťal. Nejdelší měří 5,5 metru, nejmenší pouhých patnáct milimetrů.

Mši svatou při svěcení nových varhan v neděli doprovodil Svatomartinský chrámový sbor. Po mši následovalo představení varhan v podání odborníka Ondřeje Moučky. Potom byl na programu varhanní koncert Anny Kolaříkové a dalších umělců.

Lidé si v chrámu mohli koupit adopční certifikáty jednotlivých píšťal a tím na stavbu nového nástroje přispět.