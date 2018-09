Brod přidal po bouřlivé debatě milion na střechu kostela z 13. století

O příspěvku na opravu kostela se při jednání zastupitelů rozproudila více než hodinu trvající vzrušená diskuse. Padalo několik protinávrhů, nakonec o mimořádné přestávce musel tajemník úřadu Václav Stejskal na přání zastupitelů usnesení několikrát přeformulovat.



„Už jsem měl strach, že budu muset kolegům ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vysvětlovat, proč zrovna u nás jsme podporu obnovy památky odmítli,“ konstatoval po jednání havlíčkobrodský místostarosta a zároveň předseda sdružení Libor Honzárek (TOP 09).

Do jednání bod týkající se příspěvku vstupoval jako dar do veřejné sbírky pořádané spolkem Epigram. To je sdružení lidí, kterým není neudržovaná památka patřící církvi lhostejná a sami se snaží ji oživit a postupně její stav vylepšit. Epigram vyhlásil veřejnou sbírku, kterou chce získat potřebného dva a čtvrt milionu na rekonstrukci střechy.

Zastupitelé nechtěli, aby město bylo anonymním dárcem ve sbírce

Zdánlivě jednoduchý bod však v zastupitelstvu rychle narazil na odpůrce. Opozici, ale nakonec i části koalice se nelíbila forma přispění města.

„Nechci, aby město bylo anonymním dárcem ve veřejné sbírce. Potom na využití našich peněz nebudeme mít žádný vliv,“ kritizoval Jiří Čáslavský (Změna pro Havlíčkův Brod).

Kostel svaté Kateřiny Je jednou z nejstarších památek v Havlíčkově Brodě.

Pochází už z 13. století, kdy byl postaven jako kostel hornický mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu. Právě svatá Kateřina je patronkou horníků.

V posledních letech ho však církev nevyužívala a stavba značně zchátrala

Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu.



„Milion je velká investice. Na to, abychom nad těmito penězi ztratili darováním do sbírky kontrolu, je to hodně,“ prohlásil i komunista Vladimír Frič.

„Sbírka má svá pevná pravidla, její pořádání upravuje zákon, je to bezpečná věc. Jen společnou sbírkou z několika zdrojů se dají sehnat prostředky na rekonstrukci této památky,“ kontroval radní Tomáš Hermann (Strana zelených).

K němu se postupně přidávali další zastupitelé, snad každý měl potřebu říct, jak mu na obnově kostela svaté Kateřiny záleží.

„Je to memento starého města,“ konstatoval Honzárek.

„Jde o dědictví nás všech, nejen církve,“ upozornila Magdalena Chvílová-Weberová (KDU-ČSL).

„Obdivuji lidi, kteří se o kostel starají,“ dodal Jan Schwarz (Broďáci).

Postarat by se měla církev, tvrdil komunista

„To je citové vydírání. Kostel je církve, ta by měla být první, kdo se o to postará. Ten milion bychom měli raději dát do věcí, které něco přinesou občanům, třeba do údržby bytů nebo do chodníků,“ trval na svém Vladimír Frič. Načež se strhla další vlna emotivních reakcí.

Před zastupitelstvem promluvil i předseda Epigramu Vít Vodrážka. Jak zdůraznil, kostel v posledních čtyřech letech ožil, konají se v něm kulturní akce a každou středu opět i bohoslužby. „Má velký potenciál. Chtěli bychom rekonstrukci zahájit už letos,“ nechal se slyšet.

Jenže pochybnosti nad formou příspěvku do veřejné sbírky však nakonec vyjádřili i členové koaliční ODS. „Zajímá mne garance, že příspěvek do sbírky bude skutečně využit pro deklarovaný účel, a čas, kdy se tak stane,“ pravila Martina Matějková.

„Snadnější by bylo dát peníze rovnou církvi,“ poznamenala Jana Fischerová z téže strany.

„Chtěl bych, aby se k tomu přihlásila církev a opravila kostel sama. Rozpočet na střechu je 2,2 milionů korun. Z toho město dá jeden milion, dalších 390 tisíc korun je dotace ministerstva kultury a zbytek by měly být peníze ze sbírky. A co církev, ta nedá nic?“ podivoval se Jan Nosek (ANO).

Jakou částkou přispěje církev, nebyl vikář schopen odpovědět

Jednání se zúčastnil havlíčkobrodský vikář Oldřich Kučera. Jenže když dostal slovo, nebyl schopen říct, kolik peněz římskokatolická církev vůbec na obnovu střechy může uvolnit.

„Církev dá tolik peněz, kolik bude schopna ten rok proinvestovat,“ pronesl neurčitě. Podle jeho slov se už podílela tím, že sehnala část peněz do sbírky, opravu domluvila a nechala zpracovat projekt.

Do diskuse se nakonec vložil i městský právník Lubomír Málek. To už bylo v době, kdy zastupitelé přemýšleli o jiné formě podpory. Sálem létaly návrhy na oficiální dar Epigramu, sepsání smlouvy, udělení mimořádné dotace i jednorázového příspěvku. „Darování peněz Epigramu by nic nevyřešilo, není to investor stavby,“ podotkl Málek.

O jeden jediný hlas nakonec prošel přepracovaný koaliční návrh přispět na opravu střechy jedním milionem přímo římskokatolické církvi.

Mimochodem, byl to návrh, který zastupitelé dostali na stůl už v červnu a který tehdy kvůli nejasnostem z jednání stáhli. Nyní ho přijali i přes protesty komunistů, kteří se nechtěli smířit s tím, že tento materiál nebyl zařazen v podkladech pro nynější jednání.