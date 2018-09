Ve 190 obcích na Vysočině už je jasné, která kandidátka vyhraje volby

Vedoucí prodejny Petra Černá je poslední roky babickou starostkou. Už po minulých volbách říkala, že nechtěla vůbec kandidovat a funkci v čele vesnice chtěla po zvolení složit.

Nakonec tak neučinila. V obci známé v celé republice kvůli roku 1951, kdy tam začal tragický sled událostí vraždami ve škole, neměl nikdo jiný o starostování zájem. Znamená to hodně práce vedle zaměstnání a starostí o domácnost.

Letos se Petra Černá rozhodla, že bude kandidovat znovu. „Musela jsem, jinak bychom nedali dohromady tu jednu kandidátku,“ vysvětlila.

Podobná situace je na 190 místech v kraji. Týká se to i nejmenší vísky v celém Česku – Vysoké Lhoty. Má patnáct obyvatel a z nich je vždy potřeba zvolit aspoň pět zastupitelů.

„Letos už jsem kolegy musel přemlouvat. Zestárli jsme, bylo obtížné dát kandidátku dohromady. Ale jsme patrioti, tak jsme do toho ještě šli,“ povídá sedmdesátiletý František Plášil, současný starosta.

I další tři adepti na post zastupitele jsou důchodci, jenom jeden je mladší – Plášilův syn.

Co bude ve Vysoké Lhotě za čtyři roky?

„Máme to nadoraz, není žádný náhradník. Nevím, jak by se to řešilo? Jestli v Pacově? Už jsem to tam s nimi probíral, ptal se jich, co když to letos nedám dohromady. Ale to nikdo nechce slyšet,“ říká Plášil.

Z brankáře třeba i starostou

Lídrem jediné kandidátky ve Vápovicích na Telčsku je bývalý brankář hokejové Dukly Jihlava a nyní podnikatel Jaroslav Suchan.

„Vápovice jsou rodné sídlo Suchanů, budu tam i natrvalo bydlet. Samospráva v obci se nyní bude trošku omlazovat, tak jsem do kandidatury za nezávislé šel,“ říká Suchan, který by v obci s 39 obyvateli mohl být starostou.

Sdružení místních samospráv ČR pozoruje, jak zájem o kandidování na venkově mírně klesá.

„V menších obcích po celé republice je to tak o deset až dvacet procent. Pro města to neplatí, tam je zájem stejný,“ sdělil tajemník Tomáš Chmela.

Starosty podle něj zatěžuje rostoucí administrativa doprovázená zvyšující se odpovědností a také rostoucí hrozbou kriminalizace. „I za banální pochybení se ten člověk může dostat do velkých problémů,“ upozornil Chmela.

Zvýšit by se podle něj měla odměna za výkon velmi náročné a v dnešní době prý téměř nezvladatelné funkce starosty. „Aby přilákala třeba i lidi působící v soukromé sféře, například ve finančním sektoru nebo advokacii.“

Samé tabulky i „vysvlékání“

„Zrušil bych vyplňování spousty dotazníků, například pro Český statistický úřad. Zjednodušil bych čerpání dotací,“ navrhuje starosta Hostětic na Jihlavsku Jiří Kadlec.

„Pro některé starosty bylo problematické ‚vysvlékání košile‘, kdy jsme museli sepisovat přiznání majetků. To, myslím, odradilo hodně lidí od komunální politiky, zrovna v sousední obci už kvůli tomu kolega znovu kandidovat nechce,“ poukazuje Jiří Sklenář, který osm let stojí v čele Velkých Janovic na Bystřicku. Na chodu obce se podílel už v 90. letech, pak si dal deset roků pauzu.

„Věnujeme se tomu všichni po práci a té buzerace je čím dál víc,“ shrnul starosta Rančířova Jaroslav Pech.

Třebaže se v řadě obcí bude ucházet o hlasy jen jedna strana či sdružení, volební lístky se musí zavčas roznést do schránek. Někdy se také z jedné kandidátky nedostanou do zastupitelstva všichni. Může být třeba devět adeptů na sedm míst.