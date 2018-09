Místo domů máme v centru Jihlavy ubytovny, stěžuje si jednička KSČM

Vaše strana je v posledních desetiletích v jihlavské opozici. Předtím komunisté tomuto městu čtyřicet let vládli. Takže ono je to vlastně vyvážené, ne?

To nevím, jestli se to vyrovnává.

Ladislav Vejmělek Narodil se o Vánocích roku 1959 v Dačicích do rodiny s protikomunisticky smýšlejícím otcem.

Vyrůstal ve Slavětíně blízko hranic s Rakouskem, později se rodina přestěhovala do Otína u Stonařova.

Vejmělek vystudoval střední zemědělskou a technickou školu v Telči a následně vysokou zemědělskou v Brně.

Deset let pracoval ve stonařovském družstvu. Posledních 24 roků je vedoucím účtárny v jihlavské mlékárně.

S manželkou vychovali dvě dnes již dospělé dcery.

Komunistou je od roku 1982.



Které vedení města bylo nejlepší z vašeho opozičního pohledu za těch posledních skoro už 30 let?

Asi to období, kdy dělal primátora za ODS inženýr Výborný.

A ta současná městská vláda, co udělala dobře a co špatně?

Dobře vyřešená je městská doprava během opravy Brněnského mostu. Vedení města ale dostatečně netlačilo na dostavbu obchvatu. Celkově se Jihlava za poslední čtyři roky významně neposunula dopředu.

Popusťme uzdu fantazii. Když se tentokrát stanete primátorem vy, které první dvě věci byste rychle udělal?

Chtěl bych určitě dotáhnout do konce spor města se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Jak je vidět, řešení přes právní kanceláře není ideální. Ty kanceláře z toho mají dobré živobytí, takže se to táhne. Nebere to žádného konce. Udělal bych dohodovací týmy na obou stranách. Snažil bych se ten spor ukončit během prvního roku po volbách, maximálně ve druhém roce. Tohle je neúnosná situace.

Selhali politici v tomto sporu?

Určitě. SVAK se zapřel poté, co vedení Jihlavy začalo vůči němu agresivně vystupovat. Chtělo všechno hned. S takovým povýšeneckým přístupem se to nedá řešit. Z toho je zákopová válka, která nevede k ničemu.

Nemohli jste ale přispět k urovnání sporu vy komunisté? Vždyť proti Jihlavě vedl zpočátku ten spor váš starosta Dobronína Vlach. Měli jste možnost z opozice přispět k dohodě tím, že byste mu domluvili po stranické linii a zprostředkovali smír mezi ním a Jihlavou. Nebo ne?

Nevím. My jsme se o to asi nedrali. A nevím, jestli by nás tam vůbec vzali, kdybychom do toho chtěli vstoupit. Zaráží mě, že se dříve mluvilo o osobní animozitě, protože tam byl komunista Vlach. Jenže to vedení se obměnilo, Vlach tam už není a je to pořád stejné, ne-li ještě horší. Jisté je, že se to dá celé ukončit jen dohodou, žádný jiný způsob si nedovedu představit. Když se to bude dál řešit právnickou cestou, tak to bude ještě na roky. Přitom to brání rozvoji města, má s tím problémy SVAK i Jihlava.

Neměli by už někteří politici skončit před soudem za celou tuto vleklou kauzu, když se roky významně škodí rozvoji krajského města?

To si nemyslím. Oni mají politickou odpovědnost, ne trestní.

Předvolební seriál Rozhovory s jihlavskými lídry Rozhovorem s Ladislavem Vejmělkem (KSČM) pokračuje seriál, který představuje hlavní strany a hnutí, jež budou v říjnových volbách usilovat o křesla v jihlavském zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských parlamentních voleb.

Příští díl se zaměří na SPD a jejího lídra Petra Paula.

Co dalšího byste chtěl rychle prosadit coby primátor?

Zlepšit parkování. Nevyhneme se rozšíření městské hromadné dopravy, která by se už neměla zdražovat. Mělo by se ve špičkách přidat víc spojů. Je třeba postavit záchytná parkoviště, jež by obsluhovala MHD. Prioritně chceme zajistit parkování ve městě u domů lidem, kteří tady bydlí. Řešila by se tím i hustota dopravy.

Jedno parkoviště už se staví u hřbitova. Kde byste postavil další?

Na Znojemské a u výpadovky na Brno.

Podporujete revitalizaci náměstí. Co byste tam rád viděl jinak?

Rozšířenější zeleň, pokud by památkáři souhlasili. A je třeba připravit lepší podmínky pro tržnici. Také udělat něco s Priorem, když se na něj většina lidí mračí. Je nutné jednat s jeho vlastníkem.

Cítíte jako komunisté odpovědnost za Prior, když se postavil za vaší vlády?

Cítím, že jsme s tím měli něco společného. Odpovědnosti se nezříkám, i když já osobně za to nemůžu. Samozřejmě se to mohlo udělat jinak, ale já architektuře nerozumím.

Chodíte někdy po Masarykově náměstí po šesté hodině večer? Jak na vás působí? Některé ženy říkají, že se tam až bojí.

Ve všední dny se tam občas vyskytnu. Rozumím těm steskům. Je to tam méně komfortní, než si pamatuju zamlada. Je to důsledek bytové politiky města a výše nájemného. Ta je pro řadu občanů neúnosná. Pak se k tomuto bydlení dostanou lidé ze sociálních vrstev, kteří berou příspěvky na nájemné. Takže je to něco na způsob ubytoven.

Jako že z domů v centru jsou ubytovny?

Tak nějak. Svůj vliv má, jak město postupně privatizovalo domy. Já byl vždy proti těmto prodejům.

Co ještě byste chtěli v Jihlavě udělat do roku 2022?

Rekonstruovat Horácký zimní stadion, menší oprava nebude stačit. Také bychom chtěli, aby město mělo sociální byty pro starší či osamělé občany. A startovací byty pro mladé. Také chceme zrušit poplatek sto tisíc korun za přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.

Nedávno jste se zmínil, co vás v životě nejvíc naštvalo. Prý že jste neuhájili socialismus. Když to ale vezmu jen z pohledu Masarykova náměstí, nerozpadlo by se nám už úplně, kdybyste socialismus uhájili?

Já to nevidím tak drasticky. Odpovím veršem: Z pradědečků žádný dnes, nepoznal by naši ves. Pokroku nezabrání žádný režim, ať je, jaký chce. Nikdy se to jenom nezhoršuje. My jsme to také posunuli za těch čtyřicet let po roce 1948.

Opravdu jste neměl pocit, že nám v roce 1989 už stavby na náměstí skoro padaly na hlavu?

Ne. Já tady asi tak často nebyl, když jsme žili na vesnici. (směje se) Ale jednou by se to řešit muselo, dříve nebo později. Na druhou stranu si vezměte, co se všechno postavilo. Školy, továrny, kulturní zařízení.

Když se vás ptali v komunistických novinách na vaše krédo, odpověděl jste: „Líbí se mi povzdech: Jako obyčejně zvítězila většina, a ne ti lepší, který pronesl Titus Livius někdy počátkem našeho letopočtu. A tomu chci jako správný bolševik teď, když jsme v menšině, vzdorovat.“ Konec citace. Vy se jako bolševik cítíte lepším člověkem, než je většina?

To zase úplně ne, samozřejmě. Ale kdo si myslí, že není, že jo. Další klasik říká: Kde se na světě bere tolik zla, když si o sobě každý myslí, jak je dobrý? Víte, když už někdo chce něco dělat pro občany, tak bychom měli vybrat nejlepší z nejlepších.

Mně to trochu zavánělo tím, zda některými lidmi neopovrhujete. Vy se za takového považujete?

Heleďte, to by byla bohorovnost a k té já mám strašně daleko.

Rozhodně ne.

Proč jste nikdy neměli jako lídra ženu? A dodávám, že v tom nejste v Jihlavě z politických stran sami.

Možná by to tak mohlo být, kdyby Božena Kremláčková nerezignovala na členství v komunistické straně a nestala se členkou Strany demokratického socialismu. Když už ale máme kandidátní listinu pod naší hlavičkou, tak chceme, aby byl v čele někdo z KSČM. Nevím ale, jestli je to úplně dobře. (Božena Kremláčková kandiduje z třetího místa na kandidátce KSČM – pozn. red.)