Lídr ČSSD v krajském městě Vysočiny razí Trumpovo heslo Jihlava First

„Máme čtyři základní pilíře našeho programu. Je to finančně dostupné nájemní bydlení, trvale udržitelný rozvoj dopravy ve městě, třetím blokem jsou senioři a sociální služby a čtvrtým bezpečnost pro děti a mládež. A nechceme to už víc rozpitvávat, protože k tomu každý můžeme hovořit hodinu. Jako hlavní motto toho všeho je, jak říká Trump America First, tak já říkám Jihlava First, Jihlava na prvním místě,“ říká Výborný, který poslední čtyři roky strávil ve funkci náměstka primátora.



Jihlava First, co si pod tím mám představit?

Každý den přijede do města dvacet tisíc lidí, kteří zde využijí veškerou infrastrukturu, ale neplatí ani odpady, ani z nich nemáme daňovou výtěžnost. Maximálně si koupí něco v Kauflandu. Ale zahustí nám provoz, obsadí volná parkovací místa… To je věc, kterou bych chtěl systémově řešit.

Vratislav Výborný Stávající náměstek primátora se narodil 29. srpna 1953 v Jihlavě.

Je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně. Vystudoval zde obor geodézie a kartografie.

V minulosti měl na starost mimo jiné stavební dohled při stavbách turistických objektů v Tunisku.

V jihlavském zastupitelstvu zasedá už od roku 1994. V letech 1994 až 1998 byl místostarostou, v následujících šesti letech i starostou a primátorem.

Po sporech uvnitř jeho tehdejší strany ODS na funkci ve vedení města v roce 2004 rezignoval.

Od roku 2010 kandiduje do zastupitelstva za ČSSD.

V posledním volebním období byl náměstkem primátora pro rozvoj města, dopravu a sociální oblast.

Jeho velkým koníčkem je sport.



Proč právě vy byste měl být primátorem?

Mám určité zkušenosti spojené s tou funkcí a vím, jaká rizika mám očekávat. Navíc si o sobě myslím, že jsem konsenzuální člověk. Nemám výhradu vůči jakémukoliv politickému uskupení. Vždy hledám to pozitivní a vybízím ke spolupráci.

Říkáte, že jste konsenzuální člověk. Jste tedy schopný a ochotný jednat i s lidmi například z ODS nebo s Miroslavem Tomancem z Fóra? Vaše vztahy mají už nějakou historii, která vždy nebyla nejlepší.

Historie tam určitě nějaká je, ale já s těmi lidmi jednám. Jedna věc je, jestli něco pan Tomanec vybafne na zastupitelstvu nebo mě někde na Facebooku obviní. Druhá věc je, že si tykáme, byl u mě několikrát, a i když máme na různé věci rozdílné názory, tak o nich diskutujeme. To platí i pro lidi z ODS. Respektuju například pana (Vítězslava) Schreka. Sice jsme se moc nemuseli, ale on je kovaný v sociální oblasti. A když jsem ho v ní požádal o pomoc, vyslyšel mě. Takže nyní na přátelské úrovni komunikujeme sociální politiku. Opravdu není člověk, se kterým bych se nemohl bavit.

Takže různé výpady a rozpad koalice před dvěma lety by podle vás nebyly na překážku při povolebních vyjednáváních?

Z mého pohledu vůbec. Všechno poměřuju tím, co je pro město důležité. Věcné řešení problémů je pro mě důležitější. Neřeším ani pravici a levici. Nevím, co je pravicová silnice a levicový chodník. Vždycky je to ale něco za něco. Někdo preferuje sport, někdo MHD… Je jen potřeba najít kompromis a společné řešení.

Hodně zaznívá kritika, že město v posledních letech spí, nerozvíjí se a nedokáže naplnit svůj potenciál…

To je potřeba konkretizovat.

Například se vylidňuje centrum města.

To je dlouhodobý jev. Ale to neotočíme ani tím, že uděláme revitalizaci náměstí. Lidé nebudou chodit na náměstí za architekturou… To náměstí by mělo ožít.

A není problém třeba v tom, kdo žije v centru?

Je fakt, že je zde řada domů, které patří městu a mají byty ve špatné kvalitě. Investice do nich by byly ohromné. Když vás oprava jednoho bytu vyjde na pět šest milionů korun, komu pak ten byt pronajmete. Tam vidím určitý potenciál, jak řešit centrum - skladbou obyvatelstva. Ostatně v centru jsou nejlevnější městské byty.

Bude se tedy s těmito byty něco dělat?

I když nejsem příznivcem dotací, spoléhám, že bychom mohli získat nějaké peníze od státu. Protože stát nám ty byty v 90. letech jednorázově předal. Bylo to 7 tisíc bytů, jejichž část jsme museli privatizovat, protože město nemělo na jejich údržbu peníze. Ale pořád nám ještě zůstaly domy, kde je záchod na chodbě… A to je na rekonstrukci celého domu. Ta vyjde třeba na 40 milionů korun, a když tam bude šest bytů, komu je dáte? Těm lidem, kteří tam žili a byli zvyklí na nějaký standard a výši nájemného? A kdo tam půjde třeba za nájemné dvacet tisíc korun, které stejně rekonstrukci nezaplatí?

Má to tedy nějaké řešení?

Je to o spolupráci se státem, zaměstnavateli… Hledat cílená řešení pro jednotlivé domy. Aby se vědělo, kdo tam bude bydlet a kolik si zaplatí. Zároveň ale musíme dát těm lidem, kteří tam žijí teď, důstojné bydlení jinde. Pro ty musíme postavit nájemní byty. Ale třeba i pro lidi, kteří nemají možnost si byt koupit, nebo pro seniory. Zároveň to musí být v nějakém mixu. Nechci, abychom postavili dům a tam bylo 40 bytů a v nich jen sociálně slabí.

Kde byste tohle chtěli stavět?

V tuto chvíli je velice příhodná lokalita za Tescem. Tam už máme studii na bytové domy.

Kolik takových bytů si může nyní město dovolit postavit?

Záleží, jaké podmínky nastaví stát. Za minulé doby, když se stavěla sídliště, byly kvóty, že třeba Jihlavan dostal třicet bytů, Motorpal čtyřicet… Nechci to úplně vrátit, ale chtěl bych se začít bavit s velkými zaměstnavateli, zda nechtějí stabilizovat určité pracovníky. Pro město by to bylo zajímavé i z toho pohledu, že ty tisíce lidí, kteří sem denně jezdí za prací, by zde zůstaly. Město by tak rostlo.

Pro růst města je ale nezbytná vodohospodářská infrastruktura. Současný stav je však takový, že kvůli sporu se SVAK nelze prakticky nic nového postavit. Nový kanál se bude muset připojit na stávající síť, o niž se obě strany soudí. A vždy reálně hrozí, že se město se SVAK na jakémkoliv novém připojení nedohodne.

Ano, tohle nám opravdu brzdí rozvoj města.

Nezvažovali jste tedy variantu, že by se odchod Jihlavy ze SVAK zrušil? Že by se tím rozvoj Jihlavy mohl odblokovat, aniž by se muselo roky čekat na soudní rozřešení sporu?

Tam jde o peníze. V tuto chvíli máme například přes dvě stě milionů korun, které byly vybrané na vodném a stočném a nevrátily se do města. Nevím, kdo ze zastupitelů zvedne ruku pro to, že to odpouštíme. Můžete být křišťálově čistí a stejně vám už nikdo neuvěří, že jste za to nic nedostal. To už je takový balík peněz, že to musí rozhodnout soud. Já jsem tehdy byl proti vystoupení. Ale padlo jiné rozhodnutí a já ho musím respektovat. Vystoupení ale bylo špatně připravené, to je bez diskuse.

Další z věcí, kterou se během končícího volebního období opět nepodařilo dořešit, je rekonstrukce Horáckého zimního stadionu.

Horácký zimní stadion jsme nedořešili z řady důvodů. Tím posledním hřebíčkem bylo, že Dukla postoupila do extraligy a nemohla jít pryč. To nastartovalo proces postupné opravy stadionu, aby vydržel dalších dvacet let. Byl bych rád, kdyby se paralelně s tím stavěla víceúčelová hala krajského formátu. Ve hře je několik lokalit, ale mně se podařilo projednat s majitelem autobusového nádraží, že by byl ochoten jednat o možnosti výstavby haly právě tam. Má to několik podmínek, jako třeba nové nádraží u dopravního terminálu. Ovšem tohle je možnost postavit něco hezkého v centru Jihlavy, aniž by byly problémy s bytovou zástavbou.

Ale tam přece lidé bydlí.

Je tam pár domů v Jiráskově ulici, to je jen otázka odhlučnění. Jde o uzavřenou arénu, takže hluk by se pohltil.

A jak jste s těmi jednáními daleko?

Poprvé se mi podařilo od majitele dostat příslib, že o tom bude rád jednat. Zatím však nemůžu říct, my jsme schopní dát vám tolik a tolik.

V případě stavby nové haly se nejčastěji mluvilo o výpadovce na Pelhřimov. To už je passé?

Lokalita u Aventinu není nejvhodnější. Jednak je relativně malá a jsou tam potřeba velké přeložky, třeba páteřní vodovod do města. A navíc tam nic není, třeba co se týče dopravní infrastruktury.