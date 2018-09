Exstarosta odsouzený za podvody může do voleb, z vězení ho pustili

„Žádosti pana odsouzeného bylo vyhověno,“ uvedla místopředsedkyně okresního soudu v Trutnově Miroslava Purkertová, která o Horkého propuštění z věznice rozhodla.

„Splňoval podmínky pro propuštění,“ odůvodnila svůj verdikt.

Poslední dva roky Horký trávil ve věznici v Odolově na Trutnovsku, kde pykal za podvod, dotační podvod a zpronevěru. Těch se dopustil v letech 2007 až 2010, kdy jako neuvolněný starosta vystavoval falešné faktury, do účetnictví úřadu zařazoval fiktivní doklady a faktury za neprovedené práce. Nechával vyrábět razítka cizích firem. Podle jeho slov však šlo jen o „kulišárny“.

„Bez nich to v komunálu nejde. Musíte proinvestovat peníze v nějakém čase. A když to nestihnete, hrozí, že o ně přijdete. Proto musíte už dopředu vystavit nějaké faktury. To ví každý starosta a tak se prostě jede,“ vysvětloval Horký v roce 2016 v rozhovoru pro MF DNES.

„Jsem srdcař. Nikdo přede mnou nedokázal pro obec zařídit tolik prospěšných věcí,“ obhajoval se.

Současný místostarosta Lipnice nad Sázavou Marek Hanzlík úterní rozhodnutí soudu respektuje, nicméně dodává, že s ním vůbec nesouhlasí.

„Nemyslím si, že nastaly okolnosti, které by umožnily předčasné propuštění pana Horkého. Spáchal škodu obci vyčíslenou na 3,5 milionu korun, do této doby nám nezaplatil ani korunu. A nevypadá to, že by chtěl něco zaplatit i v budoucnu,“ tvrdí Hanzlík.

Současně připomněl, že Horký odmítal nástup do výkonu trestu a do vězení ho musela doprovodit eskorta.

„Ve svých listech, které vydával i z vězení, otevřeně píše o tom, že rozsudek nikdy nepřijal. Ze všeho špatného viní současné vedení obce,“ zlobí se Hanzlík.

Kandidovat může, starostou se však znovu nestane

Horký, který v říjnových komunálních volbách bude kandidovat jako nezávislý, se v každém případě kvůli soudnímu zákazu činnosti ve veřejných funkcích nemůže vrátit do funkce starosty.

„Nemyslím si, že by pan Horký měl na Lipnici nějakou výraznější podporu. Osobně se domnívám, že jde spíš o jednotlivce. Ale volby mohou být nevyzpytatelné,“ nechává záležitost otevřenou Hanzlík.

„Je možné, že spolu budeme sedět po volbách v příštím zastupitelstvu. Neměl bych z toho radost, ale na tuto eventualitu jsem připraven. Pan Horký byl členem zastupitelstva i před nástupem do výkonu trestu, nějaké zkušenosti s ním máme.“

Současný starosta Lipnice nad Sázavou Leoš Bláha nechtěl Horkého propuštění komentovat. Už dříve ale připustil, že někteří lidé z Lipnice se možného návratu Horkého do zastupitelstva obávají.

„Je to schopný manipulátor. Všichni si pamatují, jak hospodařil s penězi obce,“ připomněl Bláha Horkého machinace. „Přestože byl ve výkonu trestu, tak má kolem sebe skupinu lidí, se kterou vydává časopis.“