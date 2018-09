Do voleb se řítí i Iran-Men, Dlouháni, U mě dobrý či Pozitivní vlna

Když měl před deseti lety premiéru Iron Man (Železný muž), americký akční film o superhrdinovi, bylo Miroslavu Iranovi třiadvacet let. Lidé okolo něj si pohráli s jeho příjmením a začali mu tak říkat podle filmu.

„A to docela hodně. Ten film se mi líbil,“ vzpomíná. A tak slovní přesmyčky využil a dal si ji i do jména firmy, v níž se zabývá stavebními pracemi.



Letos nazval Iran-Men (psáno opravdu s „e“ čili Men - muži, lidé) i svoji kandidátní listinu ve vsi Slavičky u Třebíče. Je na ní jen jeho jméno. V obci žije čtyři roky. „Chtěl bych se dozvědět, co všechno se tu děje. A pomoci k něčemu, co by se dalo změnit. Záleží, kdo nakonec bude v zastupitelstvu,“ přemítá Iran.

Druhá kandidátní listina ve vsi má klasický název Sdružení nezávislých kandidátů. Na ní jsou jména současného starosty Radka Paláta a místostarosty Jiřího Matouška.

„U piva člověk přemýšlí jinak. Tak nás napadlo U mě dobrý“

Cerekvička a Rosice jsou sloučené vesnice nedaleko Jihlavy. Jednu kandidátku tam letos pojmenovali podle filmu U mě dobrý, který natočil před deseti lety Jan Hřebejk s Bolkem Polívkou a Jiřím Schmitzerem v hlavních rolích.



Příklady názvů kandidujících uskupení v obcích Náš Kostelec, Váš Kostelec - Kostelec

- Kostelec Rozruch - Myslibořice

- Myslibořice Inovace 2010 - Dukovany

- Dukovany Za zájmy a bezpečnost Kochánova k.ú. 756083 z.s. - Stránecká Zhoř

- Stránecká Zhoř Pozitivní vlna - Rudíkov

- Rudíkov Hlavně nezávisle - Koněšín

- Koněšín Nezaujatí - Malý Beranov

- Malý Beranov SNK Legionáře Sobotky - Čachotín



- Čachotín Dobrý ročník - Jedlá



- Jedlá Zelený Ostrov - Ostrov Pramen: volby.cz

„Ten film se mi líbí. Seděli jsme u piva a přemýšleli, jak by se naše kandidátka mohla jmenovat. S pivem člověk přemýšlí trochu jinak, že jo. Tak nás napadlo tohle,“ usmívá se dvaatřicetiletý lídr U mě dobrý Pavel Vondrák.

Ve sloučených vsích mají ještě druhou kandidátku, kde je na prvním místě jeho otec Josef Vondrák. Jmenuje se tradičněji: Za budoucnost Cerekvičky-Rosic. „Jako rodinný souboj to ale nebereme. Spíš byla potřeba další kandidátka a my mladší jsme do toho chtěli jít,“ popsal Pavel Vondrák, jenž kandiduje poprvé.

Život v obci považuje skutečně za dobrý. „Nestěžujeme si, jsme blízko Jihlavě, je to v pohodě,“ dodává. A ví, že i po volbách je třeba podporovat místní hasiče, kulturní akce i místní klub žen, jemuž říkají babinec.

Mimochodem, v této obci mají i jedno další spojení s filmováním. Před lety si tam opravil chalupu s velkým dvorem herec Jaromír Crha, představitel šíleného otce Brůny z dílu Studna. Ten patřil do seriálu 30 případů majora Zemana. Kdo ví, možná si v současném období sucha jednou dá nějaký recesista „Studnu“ do názvu kandidátky...

Lídrem Dlouhánů je jeden z nejvyšších mužů v obci

Za pozornost jistě stojí i obec, kde se ve volbách utkají lidovci a Dlouháni. Jedná se o vesnici Dlouhé na Žďársku. Lídrem Dlouhánů je řidič Roman Petera, který v místě opravdu patří k nejvyšším obyvatelům. A v minulých volbách získal u Dlouhánů nejvíc hlasů.

Název této nezávislé kandidátky ovšem nevznikl jako reakce na tělesnou výšku sympatizantů tohoto uskupení. „Jde o spojení s názvem naší obce,“ říká Jiří Hubl, místostarosta za Dlouhány. Ke své výšce podotkl, že už se dlouho neměřil. Je prý ale o něco menší než Petera.

Technik Jiří Hubl už je v zastupitelstvu osmým rokem a kandiduje znovu. „Bohužel jsem se nechal ukecat, pracovat pro obec je časově náročné,“ poznal místostarosta. Je rád, že se ve vsi podařilo dokončit sportovní areál. Kromě lidovců a Dlouhánů ještě v obci kandiduje Sdružení nezávislých kandidátů.

Smysl pro humor mají také v Nových Dvorech na Žďársku, kde se utkávají tři uskupení. Jedni by chtěli obec krásnější, druzí šťastnější a třetí veselejší. Lídrem Krásnějších je pětapadesátiletý inženýr Vladimír Halík. Šťastnější vede čtyřiačtyřicetiletý Martin Šmíd. A současná starostka Naděžda Šmerousová je na prvním místě Veselejších Nových Dvorů.