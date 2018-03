Kompostárna v Pelhřimově má menší kapacitu, město poslalo firmu k soudu

Zmíněných patnáct milionů je pak náhradou za částku, kterou město muselo vydat na to, aby zvládlo vyrobit požadované množství kompostu. I když jinou formou.

„Město pořizovalo novou technologii, překopávač a musejí se budovat ještě další kompostovací plochy, abychom ten rozdíl v kapacitě mohli zvládnout,“ popsala situaci Pavla Licehammerová, ředitelka pelhřimovských Technických služeb. Ty právě zmíněné zařízení provozují.

K tomuto kroku Pelhřimov přistoupil, protože mu hrozilo, že bude muset vracet dotace, které na stavbu čerpal. Dohromady získal z cizích zdrojů okolo 45 milionů korun. A jednou z podmínek pro schválení finančního příspěvku byla i kapacita kompostárny. Tu mělo zařízení uváděnou 4 500 tun ročně.

Podle právního zástupce společnosti Syner VHS Jana Martynka je však požadavek města neoprávněný.

„Město si tuto technologii přímo objednalo. Od začátku jsme tvrdili a tvrdíme to pořád, že kompostárna je schopná při řádném používání požadované kapacity dosáhnout,“ pronesl.

„Podle znaleckých posudků, které máme k dispozici, to není možné,“ trvá naopak na svém právní zástupce města Tomáš Flora.

Soudkyně vyzvala ke smíru, proces by stál tři čtvrtě milionu

Takto se obě strany handrkují už několik let. Vše nakonec vyústilo v žalobu, kterou radnice na generálního dodavatele stavby podala. V úterý se mělo u Okresního soudu v Pelhřimově konat první líčení v celé záležitosti.

Soudkyně Lenka Jiříková však obě strany vyzvala, aby se pokusily ještě domluvit. Jakmile by totiž jednání zahájila, musel by být zaplacen soudní poplatek, který se v tomto případě pohybuje kolem 750 tisíc korun.

„Co jsem studovala spis, je tam spousta sporných otázek. Není to tak, že by nárok (žalobce - pozn. red.) byl úplně jasně dán. Ale není to ani tak, že by to bylo úplně na zamítnutí,“ pronesla mimo jiné soudkyně v jednací síni.

Podle advokáta Flory je radnice ochotná na případnou dohodu přistoupit. Dokonce ji prý už dříve navrhovala.

„Žalobce požaduje, aby se žalovaný nějakým způsobem podílel na nápravě vady díla. Zatím se to ale nesetkalo s pozitivním ohlasem. Návrhy, které zaznívaly, totiž předpokládaly další platby ze strany žalobce a byly spojeny navíc s myšlenkou, že se výrobce pokusí technologii upravit tak, aby dané kapacity dosáhla,“ uvedl právník, kde podle jeho názoru došlo k zádrhelu.

Celý spor by nakonec mohla rozhodnout mediace. Otázkou však momentálně je, zda na ni vedení společnosti Syner VHS Vysočina přistoupí. Její právní zástupce nebyl totiž v úterý na tuto otázku schopen bez konzultace odpovědět. Vyžádal si proto týden na reakci.