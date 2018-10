Inteligentní kočka ocicat připomíná ocelota, ale aportuje jako pejsek

Netradiční vizáž i povaha tohoto v Česku stále ještě vzácného druhu zaujala chovatelku Janu Georgievovou z Vysokého u Žďáru nad Sázavou. A to natolik, že si pořídila výstavní pár a založila chovatelskou stanici Puntonero, čímž si splnila svůj sen.



Podle čeho vznikl název vaší stanice?

Zakladatelka mého chovu, kočka Bessynka, je tečkovaná. Černý puntík italsky znamená Punto nero a potom už zbývá jen nechat zmizet mezeru mezi slovy a jsme u názvu. Když ho úředníci schválili a chovatelská stanice vznikla, brala jsem to, že se můj sen stal skutečností, a měla jsem obrovskou radost.

Proč jste si vybrala právě tohle plemeno?

Původně jsem hledala „parťačku“ ke kocourkovi, když nám umřela kočka. Nešlo o žádné plemeno, ale já jsem tentokrát chtěla zvíře s papíry, tak jsem hledala informace všude možně. A zvítězila ocicat (vyslovuje se anglicky osiket - pozn. red.). Vybrala jsem si ji předně proto, že nelíná, takže po domě nemám žádné chlupy. Péče o srst je nenáročná. Navíc je to hrozně bezvadná kočka i povahově. Chová se jako pejsek, naučí se reagovat na přivolání, dokonce aportuje... Takže je i velmi chytrá. Ocicat je mladé plemeno, naopak třeba britské kočky už jsou dost překřížené.

„Ocicat má krásné oči mandlového tvaru. Člověka fascinuje ten pohled stále vyhlížející kořist. Zajímavá je i pestrost zbarvení srsti od černé, čokoládové, skořicové po lilovou a modře tečkovanou,“ říká chovatelka.

A jsou přítulné? Říká se, že kočky přijdou jen, když chtějí.

Přítulné jsou. A hodně. Další z předností jejich charakteru je, že jsou hrozně zvědavé a přátelské. Když přijde návštěva, musí si ji hned prohlédnout. Nezalézají někam do koutku jako ostatní kočky.

Jaké jsou další zvláštnosti plemena ocicat?

Mají zajímavou gepardí lesklou tečkovanou srst, která je hodně atraktivní. Jsou podobní ocelotovi. Často se nám stává, že nám přijde návštěva, je z našich „ocikatů“ nadšená a říká, že máme doma divokou kočku, ocelota (usmívá se). Moje kočky mají všechny krásně jantarovou barvu. Další předností je, že ocicat má krásné oči velkého mandlového tvaru. Člověka fascinuje ten pohled stále vyhlížející kořist. Zajímavá je i pestrost zbarvení srsti od černé, čokoládové, skořicové až po lilovou a modře tečkovanou. Navíc nejsou známé žádné nemoci těchto koček. A samice mívají lehké porody.

Jaká je historie tohoto plemene?

Vzniklo v Americe. Chovatelka Virginie Dalyová kolem roku 1965 zkřížila habešskou kočku se siamskou. Vznikl z toho kocour s čokoládovými „odznaky“. K původnímu spojení „dodali“ i americkou krátkosrstou kočku. Výsledkem je tohle bezvadné plemeno divokého vzhledu, ale mírumilovných vlastností. Jako samostatné plemeno byla ocicat uznána v roce 1986 v Americe. V České republice ji zaznamenáváme teprve od roku 2000.

Plemeno ocicat Ocicat je plemeno kočky domácí. Vizáží připomíná ocelota. Pyšní se přítulnou nekonfliktní povahou.

Spadá do kategorie krátkosrstých a somálských koček.

Má inteligentní, společenskou a hravou povahu.

Váží 3 až 7 kilogramů.

O původní vznik plemene se postarala americká chovatelka Virginie Dalyová.

Do Evropy pronikly tyto kočky v devadesátých letech 20. století.

V Česku se objevil první chovný pár v roce 2000.

Kolik vlastně máte koček?

Mám chovný pár, kterému se nedávno narodila čtyři koťata. Kočka je původem z české chovatelské stanice. Samce k ní jsem v Česku nenašla, tak jsem ho musela dovézt z Norska.

Je takový import náročný?

Importované zvíře musí mít povinná očkování a také mikročip. Fungovalo to tak, že jsme pánovi z chovatelské stanice zaplatili letenku, přiletěl s kočkou a druhý den odlétal bez ní.

Jak dlouho chováte ocicat?

Kočky bez průkazu původu chovám deset let. S rodokmenem od roku 2016, kdy jsem také založila chovnou stanici.

Je o tento druh velký zájem?

Na výstavách, kam s nimi pravidelně jezdíme, se hodně líbí. Většinou se lidé ptají, co to je za plemeno. Naše kočka mňoukne, když se někdo zastaví u klece, a to hned návštěvníky nadchne. Stejně tak kresba srsti. Ocicat si lidé hodně pletou s kočkou bengálskou. Z pochval mám vždy velkou radost.

Jaká je běžná cena těchto koček?

Většinou si určuje cenu chovatel. Liší se v tom, zda jde o zvíře na chov, či o domácího společníka. V zahraničí stojí ocicat samozřejmě více. Já jsem toho názoru, že nákupem kočky výdaje nekončí. Nový majitel by měl investovat do škrabadla nebo odpočívadla. Tyto kočičky milují šplh do výšek. Kvalitní krmivo stojí také dost peněz, stejně jako hračky a ostatní potřeby. Do ceny kotěte se započítávají náklady za veterinární péči - čipování, očkování, antiparatika, náklady na zabřeznutí kočky, náklady na propagaci na výstavách. Často ale cena neodpovídá těmto nákladům. Pohybuje se od deseti tisíc výše.

Co musí člověk vědět, než začnete chovat toto netradiční plemeno?

Ocicat je vhodný pro zkušenější chovatele koček. Nejvíce informací jsem získala na výstavách a různých chovatelských seminářích. Odborné rady pak ochotně zodpoví poradce chovu.