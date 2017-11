Majitelku kočičího útulku soud osvobodil. Kvůli šikaně se odstěhovala

Homolková je od roku 2014 obžalovaná z falšování faktur za veterinární služby, které předložila k proplacení zlínskému spolku Dobré ruce, pod nějž skrýšovský útulek spadal.

„Nic z toho obvinění není pravda. Tvrdím to od první chvíle, kdy to celé začalo a budu se bránit až do konce. Tohle je komplot, který se proti mně děje už dva a půl roku,“ řekla Taťána Homolková.

Okresní soud v Jihlavě ji nejprve v prosinci 2016 shledal vinnou z podvodu (o případu jsme psali zde). Udělil jí roční vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou a půl roku a peněžitou pokutu 30 tisíc korun.

Odvolací Krajský soud v Brně však rozsudek zrušil a poslal zpět k soudu první instance. Tam ji v pondělí obžaloby zprostil nový soudce Vladimír Sova, který případ převzal.

„Nebylo prokázáno, že se skutek stal tak, jak jej předložila obžaloba,“ uvedl Sova v odůvodnění rozsudku.

K podvodu nemohlo dojít, chybí poškozená organizace

Podle něj existuje nejistota ohledně faktur a nelze učinit stoprocentní závěr, který by odpovídal zjištěním uvedeným v obžalobě.

„Také nebylo jednoznačně prokázáno, že to byla právě obžalovaná, kdo vyhotovil faktury a eventuálně se snažil částku získat. Akcentujeme také zprávu jednatelky samotné společnosti Dobré ruce, že k žádné škodě nedošlo a ani k přesunu finančních částek. Těžko lze tedy dovodit, že došlo k trestnému činu podvodu, když nemáme žádnou poškozenou organizaci,“ dodal.

Inkriminované faktury byly vystaveny na veterinární služby doktora Michaela Horského. Na dokladu byl však uveden jako Michal a neodpovídalo ani razítko.

„Tyto úkony jsem neudělal, navíc já žádné faktury ani nevystavuji. S útulkem jsem nikdy nespolupracoval,“ řekl před soudem Horský, nicméně připustil, že obžalovanou zřejmě od vidění zná.

Homolková od začátku tvrdí, že je nevinná. „Nemohla jsem to udělat. V době vydání těch faktur jsem byla v lázních. Navíc pana doktora znám a vím, jak se jmenuje. Nikdy bych nenapsala Michal, když vím že je Michael,“ řekla soudci.

Mstí se mi a šikanují mě, tvrdí žena

Podle Taťány Homolkové je za celým případem msta jejích odpůrkyň a svědkyň obžaloby. Navíc tvrdí, že je dodnes obětí kyberšikany, jež si vybírá daň na jejím zdraví.

„Když to celé před třemi lety začalo, byla jsem zdravotně úplně v pořádku. Teď jsem za ty roky přišla už o jednu ledvinu, zanedlouho mě čekají další dvě operace. Psychicky jsem úplně na dně,“ vypráví.

Kvůli přetrvávající šikaně se již dokonce odstěhovala do jiného města a ve skrýšovském útulku již nefiguruje.

„Nedalo se to vydržet. Nalili mi třeba krev před dveře domu, svítili mi v noci auty do oken. To sice skončilo, ale na internetu na mě útočí pořád. Není jeden den, aby mi dali pokoj,“ uvedla mimo jednací síň.

Státní zástupkyně si v případu vzala lhůtu na rozmyšlenou. „Asi to dnešním rozsudkem neskončí. Ale já se budu bránit dál. Poženu to třeba až do Štrasburku,“ dodala Homolková.