Na havlíčkobrodský knižní veletrh zamíří i Klaus, Fulghum nebo Kajínek

Jaké novinky spisovatelé představí a co doporučí? Eva Tvrdá, Andor Šándor a Lukáš Hejlík (vpravo). Ilona Švihlíková, ekonomka: „Novinku představím se spoluautorem Kostasem Tsivosem. Naše společné dílo se jmenuje Řecká tragédie. Kniha se týká řecké krize. Vlastně ji analyzuje jako takovou případovou studii, jak skutečně funguje eurozóna.

Určitě bych doporučila knihu Jožky Ftorka: Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války. Když už se hovoří o všech těch ‚fake news‘, tak je tato kniha nepostradatelná pomůcka.“ Jiří Žáček, spisovatel: „Představím knížku pohádek Z říše krále Sedmilháře. Jsou to ‚pohádky naruby a všelijak jinak‘, tedy parafráze a parodie všeho druhu, a počte si v nich především dětský čtenář se smyslem pro humor, a jak doufám, i mnohý rodič. Knížka je excelentně ilustrovaná malířem Milanem Janáčkem. Nedávno jsem si po letech znovu přečetl Sto roků samoty od mistra magického realismu Gabriela Garcíi Márqueze. Úžasný zážitek! Ta kniha se dá číst pořád dokola.“ Andor Šándor, bezpečnostní poradce: „Představuji svou knížku, příručku pro každého Jak přežít nejen teroristický útok. Dávám v ní návod, jak se zachovat v krizových situacích a jak se na některé i připravit tak, aby kdyby nastaly, měli občané šanci je zvládnout s úspěchem. Hlavní motto je: Každý by se měl spoléhat sám na sebe, když pomůže stát, tak to brát jako bonus, ale v žádném případě na to nečekat. Doporučil bych Tři minuty do soudného dne, jejichž autorem je Joe Navarro.“ Josef Mlejnek jr., politolog: „Představím knihu, kterou jsme napsali společně s Petruškou Šustrovou. Jmenuje se Temné stezky světlých zítřků a rozebírá různé fenomény spojené s komunismem. Zaměřuje se tedy spíše na minulost. Na budoucnost cílí publikace, kterou bych doporučil a která by se měla brzy objevit v českém překladu. Yuval Noah Harari se v knize Homo Deus - Stručné dějiny zítřka zamýšlí nad tím, jaké důsledky pro vývoj lidského druhu budou mít moderní technologie jako umělá inteligence nebo genové inženýrství.“ Markéta Hejkalová, spisovatelka, ředitelka veletrhu: „Představím dvě své novinky: nový román Měj mě rád/a a novou audioknihu Rudé paprsky severního slunce v podání Simony Postlerové a Romana Štolpy. Srdečně zvu všechny čtenáře na dvojkřest: bude se konat druhý den veletrhu, v sobotu v 11.30 u stánku Tiskáren Havlíčkův Brod, knihy uvítají Miroslava Němcová a mladý historik Lukáš Kopecký.

Z knih poslední doby bych doporučila třeba Citlivého člověka Jáchyma Topola, který bude také na veletrhu, román finské autorky Riiky Pelo o ruské básnířce Marině Cvetajevové Náš všední život nebo detektivku Evy Tvrdé Mrtvou neměl nikdo rád. Ale čas na čtení budu mít hlavně po veletrhu, proto se těším, že si na něm hodně knih koupím.“ Lukáš Hejlík, herec: „My budeme mít v předvečer veletrhu v rámci večerního programu Listování. Letos nás doprovodí Robert Fulghum. Já ještě druhý den budu moderovat diskusi, kam jsem si pozval čtyři nejvlivnější knižní instagramové blogery. Věřím, že to bude přínosné především pro nakladatele, kteří stále často nedoceňují možnosti, které právě Instagram má. Myslím, že to bude moc zajímavé. A moc se těším na své hosty, jimiž jsou Luciezel, Jakub z Bookscalling, Zrzavá Tereza a Kamila z Hlavy plné knih. Miloš Urban - Závěrka. Mimochodem jsme s tím na turné v listopadu a prosinci, a to včetně Vysočiny.“ Eva Tvrdá, spisovatelka: „Na veletrhu v Havlíčkově Brodě představím svou letošní novinku Mrtvou neměl nikdo rád. Odskočila jsem si od závažných témat ke klasické detektivce se záhadou, pátráním, odhalením vraha a to vše s notnou dávkou současné Ostravy, protože právě v tomto městě je zavražděna atraktivní žena, kterou, jak se ukáže, opravdu nikdo neměl rád. V létě jsem se vrátila po mnoha a mnoha letech k Hledání ztraceného času od Marcela Prousta a znovu jsem podlehla poklidnému rytmu tohoto geniálního eposu. Na jeho četbu sice čtenář potřebuje opravdu hodně času, ale rozhodně to není čas ztracený, je dobře investovaný. Takže vřele doporučuji.“