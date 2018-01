Úbytek vody vyhnal kastelánku z hradu. I tak je život na Roštejně skvělý

Sice je jako skauty lákala příroda a romantika, chtěli však někam, kde bude televize a myčka nádobí. „Byla to před nástupem moje vůbec první podmínka,“ pověděla Rozinková.

Roštejn teď však musela s manželem na několik měsíců opustit, došla totiž voda. V bytě v nedaleké Třešti čekají, až bude v rámci rekonstrukce hradu napojen nový vrt a oni se budou moci vrátit.



Původní hradní zdroj nestačil potřebám návštěvníků. Běžné tak bylo dovážení vody v sudech i několikrát během dne a používání mobilních toalet. Nový vrt v lesích pod hradem, který dělníci připojí na jaře, snad zajistí běžný rodinný i turistický provoz.

„S vodou zažívali problémy už naši předchůdci a jejich předchůdci. Zda bude nový vrt dostačovat, se teprve ukáže. Budeme doufat, že ano,“ uvedla Rozinková.

Až na Roštejně poznali, jak cenné jsou voda, elektřina i teplo

Obavy manželů z života na samotě vystřídala spokojenost a shodli se, že už na hradě zapustili kořen.

„Čím dál tím víc si tady ale uvědomujeme, jak je nutné si cenit obyčejných věcí, vody, elektřiny, tepla, které člověk ve městě má automaticky. Tady je taky má, ale musí o ně trochu bojovat. A musí si taky dobře rozvážit, jak s nimi hospodařit. Třeba není možné pouštět pračku a myčku každý den. Změnili jsme se v tom, že hodně sledujeme počasí, jestli přijde sníh nebo déšť, který by nás spasil,“ řekla o životě na hradě kastelánka.



Na Roštejně začala s manželem pracovat v roce 2015, tedy před rekonstrukcí, která začala v roce 2017 a pokračuje i letos. „Spadli jsme do toho rovnýma nohama. Nejen do nové práce, nového kraje, nového hradu, ale také do přípravy velkého investičního projektu,“ přiblížila Rozinková.

Rekonstrukce se dotkla i původního kastelánského bytu, kterým prochází hradební zeď. Nová dispozice zajistí manželům víc soukromí.

Hrad je momentálně plný dělníků. Práce na rekonstrukci se nezastavily ani přes zimu. „Běžně je pro nás zima oddychovým časem, i když to rozhodně neznamená, že by se nemuselo dělat vůbec nic,“ uvedla Rozinková.

V loňské sezoně si sáhli na dno, hrad byl plný i při rekonstrukci

Že si jako kasteláni neužijí letní dovolené, manželům nevadí. „Dopředu jsme s tím počítali. Navíc máme radši dovolenou trávenou v muzeích a galeriích než u moře. A takové si můžeme dopřát i mimo hlavní turistickou sezonu,“ pravila Kateřina Rozinková.

Roštejn je pozdně gotický hrad, který stojí na skalnatém vrchu u vsi Doupě nedaleko Telče. Postavit ho nechali páni z Hradce v 1. polovině 14. století. Dnes je v majetku Kraje Vysočina a spravuje ho Muzeum Vysočiny Jihlava. Ročně si ho přijde prohlédnout asi 40 tisíc návštěvníků.

„Loni to ale bylo o 10 tisíc lidí méně. Vzhledem k tomu, že jsme kvůli rekonstrukci provozovali jen jednu trasu a věž, si myslím, že jsme si sáhli na dno možností. Skoro celou sezonu jsme jeli bez vody, bez parkoviště, s půlkou hradu uzavřenou,“ dodala kastelánka.